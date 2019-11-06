Red Bull, 2020'de ilk yarıştan itibaren güçlü olmak istiyor

Red Bull, 2010-13 yılları arası arka arkaya dört dünya şampiyonluğu almayı başardı ancak o yıldan bu yana hiç şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Takım 2014 ve 2016 yıllarında şampiyona ikincisi olurken, 2017 ve 2018'de üçüncü, 2015'te ise dördüncü oldu.

Red Bull genellikle sezona yavaş başlayıp, sezon ortasında ve sezon sonunda daha güçlü bir performans gösterme eğilimine sahip.

Bu yıl sezon ortasındaki Avusturya ve Almanya yarışlarını kazanan Red Bull, bu yılı da üçüncü sırada bitirecek.

Gelecek yıl hakkında konuşma Marko, "Hedefimiz gelecek yıl ilk yarıştan itibaren rekabetçi olmak olacak."

"Hatalarımızdan ders çıkardık ve gelecek yıl dünya şampiyonluğu için savaşabileceğimiz konusunda iyimseriz. Bu yıl yaptığımız en büyük hatalarından birisi RB15'in tasarımında geç kalmamızdı. Sonuç olarak başlangıçta olmak istediğimiz yerde değildik." dedi.

Marko, Adrian Newey'nin RB16 üzerinde aktif şekilde çalıştığını söyledi.

"Tamamen projeye dahil olmuş durumda ve son derece aktif. Artık haftada 60 saat çalışmıyor. Ancak onunla geçirdiğimiz vakti en iyi şekilde kullanıyor."