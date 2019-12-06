Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, 2020'de mevcut tartışmaların devam etmesi halinde Ferrari'yi protesto edebileceklerini söyledi.
Abu Dhabi Grand Prix'si başlamadan önce Charles Leclerc'in yakıt deposundaki yakıtın, Ferrari'nin açıkladığından 4.88 kg farklı olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu kural ihlaline 50 bin euro para cezası verildi ve özellikle Red Bull'un tepkisini çekti.
Helmut Marko, Yas Marina'da Ferrari'ye verilen para cezasının çok hafif kaldığını ve bunun ciddi bir ihlal olmasından ötürü diskalifiyeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Marko, 2020'de benzer şeylerin devam etmesi halinde kesinlikle Ferrari'yi protesto edeceklerini de açıkladı.
Marko, “Her şey kurallarda açık şekilde belirtiliyor ve böyle bir ihlalinin cezası bu kadar hafif olmamalı. Bu adeta şaka gibi."
"Bu adalet, kurallar uyma ve tüm takımlara karşı aynı tutumu sergilemekle ilgili bir durum."
"Ferrari motorunun muhtemelen belli noktalarda teknik düzenlemenin gri noktalarının ötesine geçtiği ortaya çıktı. Ancak bu noktada hiçbir şey doğru yapılmadı."
"2020'de yine ihlallerden şüphelenmek için bir sebebimiz varsa, kesinlikle bir protesto yapacağız ve Ferrari her şeyi açıklamak zorunda kalacak. FIA da bununla yeterince ilgilenecek." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir
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