Red Bull, 2020 sonrasında Aston Martin'le devam etmeyecek

Lawrence Stroll önderliğindeki bir konsorsiyum, bugün itibariyle Aston Martin'in %16.7'lik hissesini satın almıştı.

Aston Martin, 2021 yılıyla birlikte Stroll'ün sahibi olduğu Racing Point F1'in sponsoru olacak ve anlaşma yaklaşık 10 yılı kapayacak.

Bununla birlikte Aston Martin son yıllarda olduğu gibi, 2020 yılında da Red Bull'un isim sponsoru olacak.

Red Bull, bugün yaptığı açıklamada Aston Martin-Stroll anlaşmasının 2020 anlaşmasına etki etmeyeceğini ancak tarafların 2020 sonrasında artık birlikte çalışmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "Red Bull, Aston Martin Lagonda'nın bugünkü açıklamasının ardından üreticinin 2020 sezonunun sonuna kadar takımın isim sponsoru olarak kalacağını fakat sözleşmenin uzatılmayacağını doğruluyor." denildi.

Avusturyalı ekip, Red Bull Advanced Technologies'in Valkyrie hiper araç projesini teslim etmek için Aston Martin'le çalışmaya devam edeceğini ve ilk araçların yıl sonunda teslim edileceğini de açıkladı.

Aston Martin geride kalan dört yıllık süreçte Red Bull'la çalıştı ve bu süre zarfında 12 galibiyet, 50 podyum ile altı pole pozisyonu aldılar.