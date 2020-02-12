Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!
Red Bull takımı, 2020 Formula 1 sezonu öncesinde yeni aracı RB16'yı tanıtarak bunu yapan 3. takım oldu.
Red Bull, mevcut kuralların son senesinde büyük umutlar beslediği ve şampiyonluk mücadelesi vermeyi umduğu RB16'yı bugün tanıttı.
Geçen sene Honda güç ünitesine geçerek iyi bir ivme yakalayan Red Bull, geçen senelerin aksine bu seneki aracını erkenden tamamlayarak testlere daha hazır bir araçla daha güçlü bir başlangıç yapmayı umuyor.
Takım geçen senelerde aracın tasarımını mümkün olduğu kadar geç tamamlayarak avantaj kazanmaya çalışıyordu ancak bunun sonucunda testlerde sorunlar yaşıyor ve sezonun ilk yarışlarını sorunları çözmekle geçiriyordu.
Red Bull'un 2020 F1 aracı RB16'nın burun kısmında ciddi değişiklik olduğu ve burnun altında Mercedes tarzı pelerin hava yönlendirici kanada geçtiği görülüyor. Ön tarafta kenarları yüksek tasarım devam ederken orta bölümde sidepodda düşük kaza barı tasarımı devam ediyor ve sidepod hava girişi oldukça dar. Bargeboard ve sidepod yanındaki kanatlarda ufak tefek değişiklikler görülürken aracın arka tarafının yine oldukça dar paketlendiği görülüyor. Arka kanat tasarımı geçen seneki tasarımın devamı şeklinde ancak şasiden kanada yükselen destek kolu geçen sene tekken bu sene egzozun iki yanından yükselen destek kolları yer alıyor.
2020 F1 lansmanları:
Takım yeni aracın bugün Max Verstappen ile Silverstone'da film çekimi kapsamında piste çıkacağını açıkladı.
2010 ve 2013 yılları arasında art arda 4 şampiyonluk kazanan Milton Keynes merkezli ekip 2020'de Max Verstappen ve Alexander Albon'la devam edecek.
Red Bull, geçen sene takımlar şampiyonasında Mercedes ve Ferrari'nin arkasında 3. olurken, Verstappen 3 galibiyetle sezonu Mercedes pilotlarının arkasında 3. sırada tamamlamıştı.
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon 2020 kaskı
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen 2020 kaskı
Fotoğraf: Max Verstappen
Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Red Bull Racing Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!
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