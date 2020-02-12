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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

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Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!
Ekleyen:
, Şef Editör
12 Şub 2020 09:04

Red Bull takımı, 2020 Formula 1 sezonu öncesinde yeni aracı RB16'yı tanıtarak bunu yapan 3. takım oldu.

Red Bull, mevcut kuralların son senesinde büyük umutlar beslediği ve şampiyonluk mücadelesi vermeyi umduğu RB16'yı bugün tanıttı.

Geçen sene Honda güç ünitesine geçerek iyi bir ivme yakalayan Red Bull, geçen senelerin aksine bu seneki aracını erkenden tamamlayarak testlere daha hazır bir araçla daha güçlü bir başlangıç yapmayı umuyor.

Takım geçen senelerde aracın tasarımını mümkün olduğu kadar geç tamamlayarak avantaj kazanmaya çalışıyordu ancak bunun sonucunda testlerde sorunlar yaşıyor ve sezonun ilk yarışlarını sorunları çözmekle geçiriyordu.

Red Bull'un 2020 F1 aracı RB16'nın burun kısmında ciddi değişiklik olduğu ve burnun altında Mercedes tarzı pelerin hava yönlendirici kanada geçtiği görülüyor. Ön tarafta kenarları yüksek tasarım devam ederken orta bölümde sidepodda düşük kaza barı tasarımı devam ediyor ve sidepod hava girişi oldukça dar. Bargeboard ve sidepod yanındaki kanatlarda ufak tefek değişiklikler görülürken aracın arka tarafının yine oldukça dar paketlendiği görülüyor. Arka kanat tasarımı geçen seneki tasarımın devamı şeklinde ancak şasiden kanada yükselen destek kolu geçen sene tekken bu sene egzozun iki yanından yükselen destek kolları yer alıyor.

2020 F1 lansmanları:

Takım yeni aracın bugün Max Verstappen ile Silverstone'da film çekimi kapsamında piste çıkacağını açıkladı.

2010 ve 2013 yılları arasında art arda 4 şampiyonluk kazanan Milton Keynes merkezli ekip 2020'de Max Verstappen ve Alexander Albon'la devam edecek.

Red Bull, geçen sene takımlar şampiyonasında Mercedes ve Ferrari'nin arkasında 3. olurken, Verstappen 3 galibiyetle sezonu Mercedes pilotlarının arkasında 3. sırada tamamlamıştı.

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Liste

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
2/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
3/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
4/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
5/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
6/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
7/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
8/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon 2020 kaskı

Alexander Albon 2020 kaskı
9/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon 2020 kaskı

Alexander Albon 2020 kaskı
10/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon 2020 kaskı

Alexander Albon 2020 kaskı
11/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon 2020 kaskı

Alexander Albon 2020 kaskı
12/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon 2020 kaskı

Alexander Albon 2020 kaskı
13/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
14/22

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
15/22

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
16/22

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen 2020 kaskı

Max Verstappen 2020 kaskı
17/22

Fotoğraf: Max Verstappen

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing
18/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
19/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
20/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing
21/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
22/22

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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