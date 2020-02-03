Red Bull, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı!

Honda motorlu Red Bulll RB16, daha önce açıklandığı üzere 12 Şubat'ta tanıtılacak.

Bu, Renault'nun Paris'te yapacağı 2020 araç lansmanıyla aynı güne denk geliyor. Şampiyonadaki ana rakibi Ferrari'den bir gün sonra, Mercedes'ten ise iki gün önce yapılacağı anlamına geliyor.

Max Verstappen ve Alexander Albon ikilisi yeni sezonda Avusturyalı ekip adına yarışan ikili olacak.

Bu, Red Bull'un son üç yıla üç farklı kadro ile başladığı anlamına geliyor.

Verstappen, 2023 sonuna kadar sözleşme yenilerken, Albon'un takımdaki yeri garanti değil.

2020 sezonu, Red Bull'un Aston Martin'in sponsorluğunda mücadele ettiği son sezon da olacak.

2020 F1 lansman tarihleri: