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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı!

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Red Bull, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Şub 2020 16:40

Aston Martin Red Bull Racing, 2020 Formula 1 aracının lansman tarihini bugün itibairyle açıkladı.

Honda motorlu Red Bulll RB16, daha önce açıklandığı üzere 12 Şubat'ta tanıtılacak.

Bu, Renault'nun Paris'te yapacağı 2020 araç lansmanıyla aynı güne denk geliyor. Şampiyonadaki ana rakibi Ferrari'den bir gün sonra, Mercedes'ten ise iki gün önce yapılacağı anlamına geliyor.

Max Verstappen ve Alexander Albon ikilisi yeni sezonda Avusturyalı ekip adına yarışan ikili olacak.

Bu, Red Bull'un son üç yıla üç farklı kadro ile başladığı anlamına geliyor.

Verstappen, 2023 sonuna kadar sözleşme yenilerken, Albon'un takımdaki yeri garanti değil.

2020 sezonu, Red Bull'un Aston Martin'in sponsorluğunda mücadele ettiği son sezon da olacak.

2020 F1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Yer/ Saat
11 Şubat 2020 Italy Ferrari Italy Reggio d'Émilie, 20:30
12 Şubat 2020 France Renault France Paris
12 Şubat 2020 Austria Red Bull United Kingdom Silverstone
13 Şubat 2020 United Kingdom McLaren United Kingdom Woking
14 Şubat 2020 Germany Mercedes United Kingdom Silverstone
14 Şubat 2020 Italy AlphaTauri Austria Salzbourg, 21:00
17 Şubat 2020 United Kingdom Racing Point Austria Mondsee, 16:30
17 Şubat 2020 United Kingdom Williams United Kingdom Groove, 11:00
19 Şubat 2020 United States Haas Spain Barcelona, 10:00
19 Şubat 2020 Italy Alfa Romeo Spain Barcelona, 10:15
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Bu Haber Hakkında

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Editör Valentin Khorounzhiy

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