Red Bull, 2020 aracını 12 Şubat'ta piste çıkaracak!

Red Bull, 2020 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklamayan iki takımdan birisi konumunda yer alıyor.

Ancak söylentilere göre Avusturyalı ekip, yeni aracını 12 Şubat'ta tanıtacaktı.

Bununla birlikte Motorsport Magazin'e konuşan Helmut Marko, yeni aracı ilk kez 12 Şubat'ta reklam çekimi kapsamında piste çıkaracaklarını doğruladı.

Motorsport Magazin ile yaptığı röportajda Marko, "Yeni aracı ilk kez 12 Şubat'ta Silverstone'da piste çıkarmayı planlıyoruz. Ama motor, o zamana kadar elbette test tezgahında olacak." dedi.

Bu, Max Verstappen ve Alexander Albon'ın yeni aracı RB16'nın, 12 Şubat'ta ilk kez tanıtılacağı anlamına geliyor. Lansman son yıllarda olduğu gibi yine çevrimiçi olarak yapılacak.

Marko ayrıca önümüzdeki sezon için oldukça iyimser olduğunu da tekrarladı.

“Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Önceki yıllara kıyasla kesinlikle programın önündeyiz. Yakında aracı çalıştıracağız ve piste zamanında gideceğiz."

"Zayıf yönlerimizden bir tanesi, her zaman sezon başında zaman kaybediyor olmamızdı. Programın önünde olmamız iyi, bu sayede 2020'de zayıf bir başlangıç yapmayı önlemeyi umuyoruz."

Aracın önceki yıllarda olduğu gibi ilk sürüş esnasında özel bir renk tasarımına sahip olması bekleniyor. Ancak kaynaklara göre Red Bull, test esnasında normal renk düzenine dönecek.

Renk düzeninin geçen yılla benzer olması bekleniyor. Ayrıca iddiaya göre testlerin ilk gününde Verstappen, ikinci gününde ise Albon piste çıkabilir.