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Formula 1 / Son dakika

Red Bull: 2019 Toro Rosso büyük ölçüde RB14'ün parçalarından oluşacak

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Red Bull: 2019 Toro Rosso büyük ölçüde RB14'ün parçalarından oluşacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Oca 2019 14:21

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, McLaren'a geçme kararı alan James Key'in yerini doldurmayacaklarını ve yeni aracın büyük ölçüde Red Bull'un 2018 aracından oluşacağını söyledi.

Red Bull, 2019 yılında Toro Rosso ile aynı motor üreticisine, yani Honda'ya geçiş yapacak ve bundan ötürü yeni Toro Rosso'nun büyük oranda Red Bull tasarımlı parçalardan oluşması bekleniyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Toro Rosso ile olan yakın ilişkinin giderek daha da büyüyeceğini ve James Key gibi bir ismin yerini doldurmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Milton Keynes'teki teknik çalışan sayısıyla, Faenza'daki teknik çalışan sayısı aynı olamaz. Şimdiye kadar Toro Rosso'nun Red Bull'dan faydalanması yaklaşımını tam olarak uygulayamadık. Bu konudaki faktörlerden birisi James Key'in bundan mutsuz olmasıydı. Sonuç olarak istediğimiz çözüm ortada ve her şey James Key'siz daha kolaydı."

"Yerine başkasını geçirmeyeceğiz. Aracın konsepti direkt olarak Red Bull Racing'den geldiği için teknik direktöre gerek yok." dedi.

Formula 1 kurallarına göre takımlar belli sayıda parçayı kendisi oluşturmak zorunda. Bununla birlikte aerodinamik test kısıtlamalarına uyulduğu taktirde, rakip üreticilerden "alınmasına izin verilen" parçaları alabilirler.

Toro Rosso yeni sezonda Red Bull'un ön süspansiyon parçalarını kullanacak ve aynı zamanda aracın arka kısmını da Avusturyalı ekipten alacak.

Marko, Toro Rosso'nun 2018 versiyon parçalar kullanacağını çünkü takımın dört araç için yeterli parça üretmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yine de Toro Rosso'nun yeni sezonda ilk beş veya altıyı hedeflemesi gerektiğini söyleyen Marko, "Konseptimiz artık bir sır değil. Toro Rosso, parçalarla dolu üç kamyon aldı ve kuralların izin verdiği ölçüde Red Bull Racing'in 2018 aracındaki parçalarını kullanacak. Aracın arka kısmını bizden alacaklar, kurallara göre izin verilen her şeyi bizden alacaklar."

"Bu bize küçük bir maliyet avantajı bile sağlayacak." dedi.

Ferrari/Haas, 2016'dan bu yana birlikte çalışıyorlar ve bu süreçte Amerikalı ekip, kullanılmasına izin verilen tüm parçaları Ferrari'den aldı.

Marko, bu iki takım arasındaki modelin "Aerodinamik anlamda limitlerde ya da limitlerin üstünde" şeklinde yorumlarken, Red Bull'un modelinin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

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Editör Scott Mitchell

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