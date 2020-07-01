Red Bull, 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığını yaptı

2020'nin ilk iki yarışı Red Bull'un kendi pisti olan Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek. Son iki senedir Mercedes takımı Red Bull Ring'de dayanıklılık konusunda sorunlar yaşarken Red Bull, Max Verstappen'le zafere ulaşmıştı.

Verstappen, sezon öncesi testlerde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın 0.537 sn gerisinde en hızlı 2. turu atmıştı. Ancak bu tur, en hızlı lastikler olan C5'lerle değil C4 lastiklerle gelmişti.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Heyecan verici bir sene olacak. Çok yoğun geçecek. Yarışlar çok yoğun olacak ve hızlı geçecek."

"Biz, muhtemelen 2013'ten bu yana en iyi sezon hazırlığımızı yaptık. Hibrit dönem içerisinde en iyi sezon öncesi dönemi geçirdik."

"Honda ile ikinci senemizde daha entegre olduğumuzu hissediyoruz. Onlar artık takımın daha büyük bir parçası. Heyecanlıyız. Gerçekten yarışlara başlama konusunda heyecanlıyız." dedi.

Red Bull, yeni sezon öncesinde geçen hafta 100 km'lik TV çekimi kapsamında 2020 aracıyla piste çıkan tek lider grup takımı oldu. Mercedes ve Ferrari 2018 araçlarıyla testler yaptılar.

Horner, film gününün faydasını gördüklerini ve o çalışmalarda hemen 2 sn'nin altında pit stop gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Red Bull, Verstappen'in 14 günlük karantina süreci nedeniyle Alexander Albon'la bu testleri gerçekleştirdi.

Horner, "Takım için yeni prosedürleri test etmek aşırı faydalı oldu."

"Takımın yeniden pit stop gibi bazı temel çalışmaları yapması ve üzerimizdeki tozu atmak güzel oldu."

"Alex için de faydalı oldu. Açıkçası F1'de henüz 2. sezonunu geçirecek, bu açıdan araçta 100 km daha kat etmesi iyi oldu."

"Max'in karantinaya gideceğini dikkate almadan, Alex'in bu çalışmaya katılmasına bir süre önce karar vermiştik."

"Bu yüzden evet, faydalı bir deneyim oldu. Araçların tekrar çalışması, takımın doğrudan 2 sn'nin altında pit stop yapması güzeldi." dedi.