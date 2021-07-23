Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Hamilton ve Verstappen, Pazar günü gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda, Copse Virajı'nda temas yaşadı ve Verstappen temasın ardından bariyerlere çarparak, 51G kuvvete maruz kaldı.

Verstappen kazada yaralanmadı ancak kazadan ötürü epey sarsılmıştı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. O gece yapılan bir dizi taramanın ardından da taburcu edildi.

Hamilton, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 saniyelik bir zaman cezası aldı. Fakat bu ceza, Silverstone'da kazanmasına engel olmadı ve aldığı zaferle, Verstappen'le arasını 8 puana indirdi.

Red Bull'un patronu Christian Horner, yarıştan sonra verdiği demeçte, cezaya itiraz edebileceklerini ancak bu itirazın başarılı olmasının mümkün görünmediğini belirmişti.

Britanya GP sonrası, Red Bull'un internet sitesindeki köşesine yeni bir yazı yazan Horner, Hamilton'un olaydan ufak bir ceza ile kurtulduğunu yineledi ve takımın yeni bir inceleme talep etmek için, hangi seçeneklerin mümkün olduğunu araştırdıklarını belirtti.

Horner, "Hem o zaman hem de şimdi Hamilton'a bu tür bir olay için verilen cezanın, hafif bir ceza olduğunu hissettiğimiz sır değil."

"Olayın ciddiyeti ve buna verilen hafif göz önüne alındığında, tüm verileri gözden geçiriyoruz ve bir inceleme talep etme hakkına sahibiz."

"Bu nedenle hâlâ mevcut kanıtlara bakıyoruz ve sportif anlamında tüm seçeneklerimizi gözden geçiriyoruz." dedi.

Red Bull, 10 saniyelik cezaya resmi olarak itiraz edemese de, hakemler tarafından verilen yaptırımın gözden geçirilmesini talep edebilir.

Verstappen kazadan yara almadan kurtulsa da, aynı şey aracı için de söylenemezdi ve kaza o kadar şiddetliydi ki Hollandalı pilotun koltuğu kırıldı.

Red Bull Danışmanı Helmut Marko başlangıçta bu temasın 750.000 euro değerinde hasara yol açığını belirmişti. Ancak Horner bu miktarın iki katı kadar masraf olduğunu belirtti.

Horner, "Bu araçların güvenli standartlarının, halonun ve bariyer teknolojisinin hakkını vermemiz gerekiyor çünkü darbenin etkisi Max'in koltuğunu kıracak büyüklükteydi."

"Araca ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi tarafından da dile getirildiği üzere araç kolayca takla atabilirdi ama neyse ki öyle olmadı."

"Diğer önemli faktör de bunun bütçe sınırına olan etkisi. Bu kaza bize yaklaşık 1.8 milyon dolara mâl oldu ve bunun gibi bir kazanın bütçe sınırı üzerinde büyük etkileri var." dedi.