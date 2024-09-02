Red Bull ve Ferrari, esnek kanatlar konusunda FIA'dan "yanıt" bekliyor
Red Bull Racing ve Ferrari takım yöneticileri esnek kanatlar konusunda FIA'dan açıklama bekliyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
McLaren ve Mercedes'in araçlarındaki ön kanatlar son zamanlarda giderek daha fazla dikkat çekiyor. Rakip takımlar MCL38 ve W15'in ön kanat esnekliğinin resmi olarak mevcut FIA teknik standartlarına uygun ve sınırlar dahilinde olmasına rağmen, teknik düzenlemelerin ruhuyla çeliştiğini düşünüyor.
Hız arttığında, yükten dolayı kanatlar her zaman belirli sınırlar içinde esniyor ve bu da yere basma gücü seviyesinde artışa neden oluyor.
Ancak Christian Horner'a göre FIA, McLaren ve Mercedes'in kanat tasarım özelliklerini daha detaylı analiz etmeli.
Red Bull Racing'in patronu, İtalya'daki hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, “Bence her şey teknik düzenlemelerde açıkça belirtilmiş durumda ve bunun FIA'yı ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünüyorum."
"Elbette bu kanatlar federasyonun yaptığı tüm kontrollerden geçti ama tüzüğün metnini bir kez daha okumamız gerekiyor."
“2021 Bakü'yü hatırlarsanız, ön kanat düzenlemelerinde bir değişiklik yaşanmıştı; kanatlarımız testi geçse de, esnekliten yararlanıyordu."
"Sonunda bu FIA'yı ilgilendiren bir konu, bununla ilgileneceği konusunda federasyona güveniyoruz."
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur de Horner'la benzer görüşteydi.
“Bu konuyu basınla tartışmak istemiyorum. Nikolas Tombazis (FIA tek koltuklu yarışlar direktörü) ile konuşacağım, ancak federasyonun kararına saygı duymak zorundayız."
"Bu konuyu FIA ile özel olarak görüşeceğiz."
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari at the Press Conference
Fotoğraf: Ferrari
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