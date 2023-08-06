Real Madrid'in yıldız futbolcusu F4 takımı kuruyor

Courtois'nın büyük bir motor sporları hayranı ve hevesli bir simülatör yarışçısı olduğu biliniyor, kendisini son olarak Monako'da yarışı bizzat padoktan takip ederken görmüştük.

Şimdi de motor sporları tutkusunu bir üst seviyeye çıkarmak için harekete geçen Courtois, kendi Formula 4 takımını kurmaya hazırlanıyor.

AS gazetesinin haberine göre eski Marussia sürücüsü Roberto Merhi'nin danışmanlığında kurulacak olan takımın ismi TC Racing olacak -yani Thibaut Courtois'nın ilk harfleri.

Zaman içinde duruma göre diğer kategorilerde de görebileceğimiz takımın ilk olarak İspanya F4'te boy göstermesi bekleniyor.

Henüz "somut bir yapılanmaya" sahip olmadığı da belirtilen takım, şimdilik sadece gelecek sezondan itibaren projenin bir parçası olabilecek insanlarla görüşmekte.