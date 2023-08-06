Real Madrid'in yıldız futbolcusu F4 takımı kuruyor
Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, kendi Formula 4 takımını kurarak motor sporları dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor.
Courtois'nın büyük bir motor sporları hayranı ve hevesli bir simülatör yarışçısı olduğu biliniyor, kendisini son olarak Monako'da yarışı bizzat padoktan takip ederken görmüştük.
Şimdi de motor sporları tutkusunu bir üst seviyeye çıkarmak için harekete geçen Courtois, kendi Formula 4 takımını kurmaya hazırlanıyor.
AS gazetesinin haberine göre eski Marussia sürücüsü Roberto Merhi'nin danışmanlığında kurulacak olan takımın ismi TC Racing olacak -yani Thibaut Courtois'nın ilk harfleri.
Zaman içinde duruma göre diğer kategorilerde de görebileceğimiz takımın ilk olarak İspanya F4'te boy göstermesi bekleniyor.
Henüz "somut bir yapılanmaya" sahip olmadığı da belirtilen takım, şimdilik sadece gelecek sezondan itibaren projenin bir parçası olabilecek insanlarla görüşmekte.
Son Haberler
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"
Doohan: "Hedefim F1'e girmek"
Doohan: "Hedefim F1'e girmek" Doohan: "Hedefim F1'e girmek"
Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"
Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz" Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"
Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"
Krack: "Aston Martin hatalarını anladı" Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar