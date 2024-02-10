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Formula 1 RB lansmanı
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RB'nin VCARB 01'i neden doğrudan bir Red Bull kopyası değil?

Daha önce Scuderia Toro Rosso ve AlphaTauri olarak bilinen takım, 2024 için RB (Racing Bulls) adıyla yeni bir kimliğe sahip oldu.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
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VCARB 01

RB'nin sadece genç pilotlar için bir eğitim alanı olmaktan uzaklaşmasının yanı sıra, takım kardeş takım Red Bull ile teknik bir ittifaka kadar uzanan daha yakın bağlar kurma konusunda açık davrandı.

Bu ilişkinin RB'nin doğrudan bir Red Bull klonu üretmesiyle sonuçlanması asla olası değildi ve yeni VCARB 01 aracı, takımın kendi DNA'sının RB18 ve RB19'da gördüğümüz fikirlerin bir karışımını gösteriyor.

Bunlar, yeni araç söz konusu olduğunda ilk önemli konuşma noktamız olan mekanik bileşenleri içeriyor, ancak bunlarla sınırlı değil.

VCARB 01

VCARB 01

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

RB, 2022'de yeni kurallar geldiğinde Red Bull'un tercih ettiği çekme çubuklu ön süspansiyona geçiş yaptı. McLaren de o zamandan beri bu konfigürasyonu kullanıyor ve Sauber de yeni C44 ile bu gruba katıldı.

Bu nesil zemin etkili araçların en çok konuşulan noktası her zaman sidepodlar oldu ve RB'nin durumunda bu alanda göze çarpan bir değişiklik var.

Takım, bu yıl muhtemelen herkes için geçerli olacağı gibi, Red Bull ile benzer bir sidepod girişi konfigürasyonuna geçti.

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu


Ancak burada görülen düzenleme daha çok RB18'i anımsatıyor; Red Bull 2023 sezonu boyunca tasarımını optimize ederek alt kesimin boyutunu artırmak için karoseri daha da sığlaştırdı ve genişletti.

Sidepod'un tasarımının geri kalanı, RB'nin 2023 sezonundaki tasarımıyla örtüşüyor; karoserin tanımlanmış üst ve alt bölümleri, çeşitli akış akışlarını aracın arkasına kanalize etmedeki rollerini en üst düzeye çıkarıyor.

Çoğunlukla boyanmamış olan alt bölüm, sidepod'un ön kısmının altında derin bir şekilde kesiliyor ve radyatörler, soğutucular ve elektronik aksam gibi yardımcıları içine almak için aniden uçlarına doğru süpürülüyor.

Bu arada, sidepod'un üst ön kısmında cömert bir alt kesim ve üst yüzeyde aşağı yönlü bir eğim çizgisi var; bu çizgi, aşağı eğimli karoseri süren uzun bir omuza karşı desteklenirken, sidepod'un üst yüzeyinde hava akışını aracın arkasındaki kola şişesi şeklindeki bölüme besleyecek sığ bir oluk oluşturulmuş.

VCARB 01

VCARB 01

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Birçok takımın araçlarında oluşturduğu raf benzeri uzantı da dahil olmak üzere motor kapağı da 2023'ten taşınmış ve muhtemelen ek soğutma gerektiğinde omzu saran solungaçlar kurulacak.

Bu konfigürasyonda soğutma açısından, AT04'ün arka kısmında süspansiyonların üzerinde büyük çıkış varken, kanalın ucu aşağı doğru yönlendirilmiş.

Geçen sezon tanıtılan daha dikdörtgen hava kutusu tasarımı, bu yıl FIA tarafından takla barı için getirilen revize edilmiş testleri geçmek için yeniden tasarlanmış olsa da benzer formunu koruyor.

VCARB 01

VCARB 01

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Lansman görüntülerinde, geçen yılki düzenlemeye benzer şekilde tek bir merkezi destek sütununun kullanıldığı basit bir kaşık şeklindeki arka kanat yer alıyordu.

RB'nin 2023'ün kapanış döneminde yaptığı gibi, yeni otomobilin arka kanadının uç kısmı, o sezonun başlarında Alpine tarafından oluşturulan çizgiyi takip eden açık uçlu bir tasarıma sahip.

Bu arada, takımın Monako Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakasının dış yüzüne dahil ettiği dövme çizgisi de mevcut.

Ön kanat ve taban kenarı gibi pek çok ayrıntı 2023'ün sonundan kalma olduğundan, bu ilk görüntülerde gösterilen VCARB 01'in son hali olması pek olası değil.

Ve bunlar, ekibin 2024'e doğru tasarım çabalarının bir kısmına odaklanmasını beklediğimiz alanlar Bu nedenle, sezon öncesi testlerde bir dizi yeni parçanın kullanıma sunulmasını beklerken, sezonun açılışındaki birkaç yarışta da muhtemelen bir dizi güncellemenin yapılmasını bekleyebiliriz.

VCARB 01

VCARB 01

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

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