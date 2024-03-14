RB'nin 2024 F1 aracı, 2023 Red Bull'a "en az benzeyenler arasında"

Red Bull ile eski AlphaTauri takımı RB arasındaki ortaklıkla ilgili sorunlar geçtiğimiz aylarda da devam etmiş, McLaren'den Zak Brown özellikle tek bir kuruluşun iki F1 takımına sahip olmasından kaynaklanan potansiyel sorunlar konusunda sesini yükseltmişti.

Brown'ın endişeleri, iki takım arasında personel transferi ve dolayısıyla IP paylaşımından çok daha fazlası, siyasi etki ve yarış stratejisi gibi alanlarla ilgiliydi.

Ancak teknik düzeyde Mekies, VCARB01'in tasarımının Anglo-İtalyan ekibin ana takımı kopyalamak yerine hâlâ kendi rotasını çizdiğini gösterdiğine inanıyor.

Motorsport.com İtalya'ya özel bir röportaj veren Mekies, "Aracımız geçen yılın Red Bull'u değil, gerçekten değil ve eğer birisi teknik olarak analiz etmek isterse bunu görecektir."

"İstisnasız tüm rakiplerimiz RB19'a bakarak ilham almaya çalıştı, biz de öyle yaptık, ancak Formula 1 tarihinden biliyoruz ki kopyalama olağandışı bir şey değil."

"Bugün bile padokta bunu görüyoruz, hiçbir araç birbirinin aynısı değil ya da aynısı olmaya yakın bile değil ve şunu da ekleyebilirim ki pit alanındaki tüm araçları gördükten sonra görsel olarak RB19'a en az benzeyen araçlardan birinin bizimki olduğunu söyleyebilirim."

Laurent Mekies, Takım Müdürü, RB F1 Takımı, Liam Lawson, Yedek Sürücü, Visa Cash App RB F1 Takımı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Red Bull'dan hiç kimse kuralların gri alanlarında oynamakla ilgilenmiyor ve neyse ki bizim için kurallar çok açık. Pit alanının yarısı gibi kuralların izin verdiği bazı bileşenleri paylaşıyoruz." dedi.

Mekies, şanzıman ve süspansiyon parçaları gibi paylaşılabilir bileşenlerin takımlar arasında önemli bir fark yaratmaması nedeniyle, sahiplerinden ek yatırım almadan maliyet sınırını karşılamakta zorlanan takımların bütçelerini performansla daha ilgili alanlarda harcamaya devam edebilecekleri anlamına geldiğini savunuyor.

Mekies, "Pole pozisyonunda bir Williams ya da podyumda bir Haas görmedik. Bunun nedeni paylaşılabilir bileşenlerin performans açısından özellikle önemli parçaları içermemesi, bunun yerine yüksek geliştirme/maliyet oranına sahip parçalara odaklanmasıydı."

"Bu düzenlemeler aynı zamanda yeni bir iş modelini desteklemeyi, bir Formula 1 takımına şanzıman gibi belirli bileşenlere çok önemli yatırımlar yapmak zorunda kalmadan pistte rekabet etme imkanı sunmayı amaçlıyordu."

"Finansal açıdan F1 için böylesine elverişli bir dönemde bile, takım sahiplerimizin her yıl bütçe ayırmaya devam ettiğini belirtmek isterim ve bence gridin büyük bir kısmı için de durum bu."

"Nihayetinde sadece bir takımı memnun etmek için düzenlemelerin bu kısmını değiştirmeye karar vermenin herhangi bir temeli olduğunu düşünmüyorum. Tehlike, bir bütün olarak sporumuz için yanlış bir seçim yapmamızdır." dedi.

Mekies ayrıca RB'nin 2023'te Red Bull'un süspansiyonunu almasının etkisini küçümseyerek, takımın sürekli aero gelişiminin, yıl sonuna doğru 10. sıradan sekizinci sıraya yükselmesini sağlayan performans artışında çok daha büyük bir faktör olduğunu söyledi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Shameem Fahath

Mekies, "Bu kesinlikle sadece bir süspansiyon meselesi değildi. Performans açısından mucizevi bir şey olmadığını gördük."

"Takım uzun zamandır şampiyonada 10. sıradaydı ve bir şeyleri değiştirmeye çalışmak için Abu Dabi'deki son yarışa kadar devam eden bir geliştirme programıyla çok daha büyük bir değişiklik yapmaya karar verildi."

"Neredeyse aracın yarısı değiştirildi ve o aşamada bir geliştirme programına sahip tek takım olmamız nedeniyle sonuçlar da belirgindi."

"Bu bir kumardı ve karşılığını verdi, takımlar şampiyonasında iki sıra kazandık. Karşılığında sportif ödülün yanı sıra finansal ödül de vardı." dedi.