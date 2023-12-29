RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?

Red Bull'un yeni 2024 Formula 1 aracı RB20 hakkında kesin olan bir şey var.

İkonik hale gelen Red Bull ambleminin renklerini taşıyacak olması, araçların üzerinde #1 ve #11 numaralı çıkartmaları olacak olması ve şampiyonluk unvanlarını korumaktan daha azının başarısızlık olarak görülecek olmasıdır.

Red Bull henüz lansman planlarını resmi olarak açıklamadı. Ancak RB20 en geç 21 Şubat'ta Bahreyn'de test için piste çıktığında görülebilecek.

2023'te RB19'un lansmanı yapıldı. Ancak bu lansmans, 2023 renk düzeninin bir gösteri aracına yapıştırılıp tanıtıldığı bir törendi. Ancak sonuçta RB19, Mercedes'ten her iki şampiyonluğu da alan 2022 RB18 makinesinin kademeli bir evrimiydi.

RB18 ve RB19 birbirine çok benzese de, Milton Keynes'te ekip, 2022 sezonunun büyük bir bölümünde araç aşırı ağır olduğu için ilk araçtaki fazla ağırlıkları azaltmakla meşguldü.

Mercedes ve Ferrari'nin 2023'te başarısız olduğu göz önüne alındığında, Red Bull'un her iki şampiyonluğu da kazanacağı erkenden belli oldu. Bu nedenle RB19'un geliştirme oldukça erken durduruldu. Red Bull'un tüm ağırlığı RB20'ye verdi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Başmühendis Paul Monaghan, "Yeni otomobilin mevcut otomobilin bir evrimi olacağını söylersem şaşırmayın."

"Bu konsepti bir kenara atmak aptallık olur. Ama aynı zamanda ilerleme kaydetmek zorundayız. Tur zamanını bulabilmemiz gerekiyor. Rakipler hemen peşimizde ve onlar bir adım atarsa biz de daha büyük bir adım atmalıyız."

"RB20'de, mevcut araçtan öğrendiğimiz dersler ve iyi yönler geri gelecek. Gelecek yıl Bahreyn'de yeterince iyi olup olmadığımızı göreceğiz." dedi.

RacingNews365 teknik analisti Paolo Filisetti, herhangi bir performans bulgusunun, tabanı başarılı bir şekilde sızdırmaz hale getirmek ve yer etkisini oluşturmak için hayati önem taşıyan aracın altındaki Venturi kanallarından geleceğine inanıyor.

Red Bull'un bu tür güncellemeleri bir süredir hazırda tuttuğu, ancak araca uygulamak için acele etmediği düşünülüyor.