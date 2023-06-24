RB19, 'en dominant F1 aracı' rekorunu kırabilir

McLaren, 1988 MP4/4 ile o sezon düzenlenen 16 yarışın 15'ini kazanarak istatistik olarak en dominant F1 aracı rekorunu elinde tutuyor - sadece Ayrton Senna ve Jean-Louis Schlesser arasında Monza'da meydana gelen çarpışma tüm yarışlarda galibiyet alma şansını engelledi. Aracın kazanma yüzdesi %93,75'ti.

Mercedes'in 2016'da %90,47'lik bir kazanma oranına ulaşması ve Ferrari'nin 2002'de takvimdeki yarışların %88'ini kazandığı görülse de; Red Bull'un 2023 sezonu şu anda %100'de.

Max Verstappen ve Sergio Perez 2023'te düzenlenen her yarışta zafere ulaşırken, Verstappen sekiz galibiyetin altısını, Perez ise kalan ikisini elde etti.

1988'deki McLaren'in tasarımcısı Gordon Murray'e göre bu sezon, 35 yıllık rekor Red Bull tarafından kırılabilir.

İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda Murray, "Red Bull çok iyi yönetilen, disiplinli ve aerodinamikten çok iyi anlayan bir takım."

"İstikrarlı bir yönetime ve mühendislik ekibine sahip olmak, F1'de başarılı olmak adına son derece önemli bir faktör."

"Son zamanlarda Mercedes'in bu rekoru kırmasını bekliyordum ama bunu başaramadılar. Red Bull'un bu yıl bu rekoru kırmak için çok büyük bir şansı var - bunu başarmak için bir yarış dışında tüm yarışları kazanmaları gerekiyor, bunu ilgiyle takip ediyor olacağım."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Murray'in Formula 1'deki görev süresi boyunca uyguladığı formüllerden çok daha kuralcı olan mevcut düzenlemeler altında, takımlardan herhangi birinin Red Bull'a meydan okumak için büyük bir tasarım yeniliği getirmesi pek olası değil.

Ancak Murray, yönetim kurulu genelinde operasyonel ve teknik mükemmelliğin başarıyı sağlayabileceğine inanıyor.

"Mevcut düzenlemelerle, araçların hepsi tasarım konsepti açısından birbirine çok benziyor. Bu nedenle göze çarpan, yenilikçi bir tasarım sunmak neredeyse imkansız."

"Mükemmel bir F1 aracı, konseptinde Grand Prix araçlarının ve güç aktarma organlarının evriminde ileriye yönelik büyük bir adım içeren; yarış kazandıran performansa ve radikal bir özelliğe sahip bir araçtır. Mevcut F1 araçları, küçük ayrıntılara sahip tasarım özelliklerinin bir araya getirilmesiyle rekabet avantajı sağlıyor."

"70-80'li yıllarda Grand Prix araçları tasarladığım için şanslıydım; bu yıllarda 'fena olmayan' bir fikir, yarış kazandıran bir konsepte dönüştürülebiliyordu. Ancak mevcut düzenlemelerle bu neredeyse imkansız."