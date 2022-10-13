RB18, Adrian Newey'nin tasarladığı "en başarılı" araç oldu
Red Bull RB18, Adrian Newey'nin tasarladığı araçlar arasında en başarılısı görünüyor.
Adrian Newey, Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından birisi olarak öne çıkıyor ve şimdiye kadar birlikte çalıştığı tüm takımlara en az bir şampiyonluk getirmeyi başardı.
Williams döneminde harikalar yaratan, sonrasında McLaren'a geçen ve burada İngiliz ekibe şampiyonluk sevinci yaşatan Newey, 2005 yılından bu yana Red Bull için çalışıyor.
Newey önderliğindeki Red Bull, 2010-13 yılları arasında dört şampiyonluk kazanırken, hibrit motorlar döneminde Mercedes hakimiyetine son veren takım oldu.
Newey, geçen yıl tasarladığı araçla Max Verstappen'in mutlu sona ulaşmasında büyük rol oynarken, bu yıl da yeni düzenlemelerde gridin en komple aracını tasarladı.
İstatistikler, RB18'in galibiyet anlamında Newey'nin en başarılı aracı olduğunu gösteriyor.
Red Bull RB18, bu yıl Max Verstappen'in ellerinde 12 kez zafere ulaşırken, Sergio Perez de iki galibiyet aldı. 18 yarışta 14 zafer ve %77.77'lik oran, Newey'nin tasarladığı araçlar için en yüksek galibiyet oranı oldu.
2013 Red Bull RB9, o yıl 19 yarışın 13'ünde zafere ulaşmıştı ve galibiyet sayısı anlamında en tepedeydi.
Yüzde olarak bakıldığında ise 16 yarışta 12 zafer alan 1996 Williams FW18 (%75) zirvede yer alıyordu.
Yine de sezonun kalan kısmında dört yarış daha var. Bu, galibiyet sayısının artabileceği, yüzdenin ise hem artabileceği hem de düşebileceği anlamına geliyor.
Newey'nin tasarladığı en başarılı araçlar: (galibiyet yüzdesine göre)
|Marko/Model
|Sezon
|Galibiyet/Yarış
|(%) Yüzde
|Red Bull RB18
|2022/Bitmedi
|14 / 18
|%77.77
|Williams FW18
|1996
|12 / 16
|%75
|Red Bull RB9
|2013
|13 / 19
|%68.42
|Red Bull RB7
|2011
|12 / 19
|%63.15
|Williams FW15C
|1993
|10 / 16
|%62.5
|Williams FW14B
|1992
|10 / 16
|%62.5
|McLaren MP4/13
|1998
|09 / 16
|%56.25
|McLaren MP4-20
|2005
|10 / 19
|%52.63
|Red Bull RB16B
|2021
|11 / 22
|%50
|Red Bull RB6
|2010
|09 / 19
|%47.36
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