RB: "Tsunoda'nın dördüncü yılında böyle bir ilerleme kaydetmesi inanılmaz"

RacingNews365'e bir röportaj veren RB takım patronu Laurent Mekies, Yuki Tsunoda'nın sözleşmesini uzatma kararının neden bu kadar erken alındığını anlattı.

Mekies'ye göre Tsunoda sezona çok iyi başladı ve gösterdiği performans sonrası yeni sözleşmeyi fazlasıyla hak etti.

Mekies şöyle konuştu: “Bu kararı verdiğimizde Yuki'nin kaydettiği ilerleme olağanüstüydü."

"Bu benim kişisel değerlendirmem. Kariyerlerinin üçüncü yılından dördüncü yılına bu tür bir ilerleme kaydetmenin nadiren gerçekleştiğini görürüz."

"Şimdi farklı pistlerde ve farklı koşullarda inanılmaz hızlı ve istikrarlı."

"Böyle bir sürücüyü elimizde tutmamız gerektiğini fark ettik. Kontrat yenileme, onun gelişimine verdiğimiz bir yanıttı ve RB'nin onun gelişmeye devam etmesi için doğru yer olduğuna inanıyorduk."

"Yuki hırslı, biz de hırslıyız, projemizin daha da gelişmesi için kilit öneme sahip. Ona bir sonraki adım için doğru ortamı sağladığımıza inanıyoruz."