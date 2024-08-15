Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

RB: "Tsunoda'nın dördüncü yılında böyle bir ilerleme kaydetmesi inanılmaz"

Laurent Mekies'ye göre Yuki Tsunoda'nın sergilediği güçlü ve tutarlı performans sonrası kontrat uzatma kararı gayet kolaydı.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

RacingNews365'e bir röportaj veren RB takım patronu Laurent Mekies, Yuki Tsunoda'nın sözleşmesini uzatma kararının neden bu kadar erken alındığını anlattı.

Mekies'ye göre Tsunoda sezona çok iyi başladı ve gösterdiği performans sonrası yeni sözleşmeyi fazlasıyla hak etti.

Mekies şöyle konuştu: “Bu kararı verdiğimizde Yuki'nin kaydettiği ilerleme olağanüstüydü."

"Bu benim kişisel değerlendirmem. Kariyerlerinin üçüncü yılından dördüncü yılına bu tür bir ilerleme kaydetmenin nadiren gerçekleştiğini görürüz."

"Şimdi farklı pistlerde ve farklı koşullarda inanılmaz hızlı ve istikrarlı."

"Böyle bir sürücüyü elimizde tutmamız gerektiğini fark ettik. Kontrat yenileme, onun gelişimine verdiğimiz bir yanıttı ve RB'nin onun gelişmeye devam etmesi için doğru yer olduğuna inanıyorduk."

"Yuki hırslı, biz de hırslıyız, projemizin daha da gelişmesi için kilit öneme sahip. Ona bir sonraki adım için doğru ortamı sağladığımıza inanıyoruz."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ferrari, Hamilton'ın gelişi sonrası "süspansiyon tasarımını" değiştirecek

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"

Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"
Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor

Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor

Formula 1
Hollanda GP
Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor
Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

World Superbike
Algarve
Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

Son Haberler

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

F1 Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

F1 Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

SBK World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

F1 Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye