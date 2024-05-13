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Formula 1

RB: "Tsunoda 2024'te büyük bir adım attı"

RB Formula 1 takım patronu Laurent Mekies, Yuki Tsunoda'nın bu sezon performansında "büyük bir adım" daha attığını söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Tsunoda geçen hafta sonu Miami Grand Prix'sinde takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun Cumartesi günkü sprintte dördüncü olmasının ardından yedinci olarak, RB'nin takımlar şampiyonasındaki altıncı konumunu sağlamlaştırdı.

Ricciardo bu yıl VCARB01 ile hızlanmakta zorlanırken, Tsunoda sezonun ilk beş yarışında takımın lider pilotu olarak bayrağı devraldı ve Avustralya'da altı puan ve Japonya'da kendi topraklarında zorlu bir puan aldı.

Takım Ricciardo'nun araca daha fazla uyum sağlaması için yoğun bir şekilde çalışırken, takım patronu Mekies Tsunoda'yı dördüncü sezonunda büyük ilerleme kaydettiği için övdü.

Mekies, "Yuki bu yıl büyük bir adım attı. Adil olmak gerekirse, birinci yıl ile ikinci yıl, ikinci yıl ile üçüncü yıl arasında bir adım attı. Ve bence şu anda üçüncü yıl ile dördüncü yıl arasında attığı adım çok büyük."

"Artık sadece ham hıza sahip olmayan bir sürücü görüyorsunuz, ki bunu biliyorduk. Şimdi bunu daha da arttırdı. Ama hafta sonlarını 1. antrenman seansından yarışa kadar kesinlikle sıfır hatayla tamamlayabiliyor."

"Avustralya'da durum böyleydi, Japonya'da durum böyleydi. Dürüst olmak gerekirse Miami'de de durum bundan çok farklı değildi."

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, on the grid

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, gridde

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İleriye doğru büyük bir adım attı ve bence daha fazlası da gelecek, bu yüzden bu adımları atabileceği bir ortam geliştirdiğimizden emin olmak için çok sıkı çalışıyoruz. Çalışmalarından çok etkilendik." dedi.

Hatasız hafta sonları geçirmenin ötesinde, Tsunoda bu yıl daha aklı başında tavırlarıyla da göz doldurdu; bu, serideki ilk yıllarını noktalayan bazı ateşli radyo mesajlarından sonra üzerinde çalışılması gereken önemli bir alandı.

Mekies, "Düşük noktalarla [başa çıkma] konusunda giderek daha iyi oluyor. Çin iyi bir örnekti, rasyonel bir şekilde yaklaştı ve birlikte analiz ettik ve Miami'de direkt hızlandı."

"Yani evet, bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Mevcut başarımızda büyük bir rol oynadı ve daha fazlasının da geleceğini düşünüyoruz."

"Bunu telsizden de duyabilirsiniz. Arabanın içinde ve dışında kendini geliştiriyor." dedi.

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Filip Cleeren
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