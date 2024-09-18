RB, Singapur GP için Hugo tasarımı denim renk düzenini tanıttı

RB, Singapur F1 GP için Hugo tasarımı denim renk düzenini tanıttı

RB, Singapur'da giyim ortağı Hugo tarafından tasarlanan özel bir renk düzeniyle yarışacak

RB, Singapur Grand Prix'sinde takım sponsoru ve moda markası Hugo tarafından gece Formula 1 yarışı için tasarlanan denim efektli özel bir görünümle yarışacak.

Aracın burun kısmı ve “sidepod”lar açık mavi, taşlanmış denim kaplamasıyla dikkat çekiyor ve bu tasarımda yırtıklar ve aşınmış kenar detayları yer alıyor. Koyu mavi denim kaplama, kanat uç plakalarında ve genellikle beyaz şeridin bulunduğu yerlerde kullanılarak şasi ve yanlarda devam ediyor. İki rengi birbirine bağlamak için de dikiş efekti tasarıma dahil edilmiş. Kokpit, halo ve motor kapağının etrafındaki metalik mavi ve gümüş renkler ise orijinal hâlinde korunmuş.

Takım logosu, aracın burnuna ve arka kanat uç plakasına yerleştirilen deri efektli bir yama üzerinde yer alırken, 1999 BAR renk düzenini sevenler, yan bölümlerin üst kısmında bir fermuar detayının bulunmasıyla bu tasarımın Formula 1'e geri dönüşünden memnun olacaklar.

RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool

Denim motifi, RB'nin pit garaj mobilyalarının tasarımında da devam edecek ve hem Daniel Ricciardo hem de Yuki Tsunoda hafta sonu boyunca özel yarış kıyafetleri giyecek.

Daniel Ricciardo, yeni tasarımla ilgili olarak, "Yıllar boyunca moda markalarının F1 takımları ve sürücüleriyle özellikle kıyafet konusunda iş birliği yaptığını gördük, ancak hiçbir zaman bu seviyede bir katılım olmadı. Burada gerçekten çıtayı yükseltiyoruz ve yeni bir yol açıyoruz."

“Burada gerçekten çıtayı yükseltiyoruz ve markaların keşfedebileceği çok daha fazla şey olduğunu göstererek önümüzü açıyoruz. Bence kesinlikle bu modaevlerinin gözlerini açacağız ve modadan ilham alan daha fazla amblemin hayata geçtiğini göreceğiz.” dedi.

Yuki Tsunoda ise şunları ekledi: “Moda benim tutkularımdan, dolayısıyla ekibimizin takım kitimizin ve günlük HUGO kıyafetlerimizin ötesinde böylesine benzersiz bir şekilde işbirliği yaptığını görmek çok güzel, özellikle de bunu daha önce başka kimse yapmadığı için.”

RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool

Büyük moda perakendecisi Hugo Boss'un yarısını oluşturan Hugo, takımın adının değişmesinin ardından 2024'ün başında RB takımına ortak olarak katıldı.

Daha önce AlphaTauri olarak bilinen takım yeniden markalaşma sürecine girdiğinde Alman markanın 2024 için isim sponsorluğu haklarını almak istediği söyleniyordu.

Bunun yerine Hugo, takımın giyim ve takım kıyafeti tedarikçisi olarak daha küçük bir rol üstlenmeyi tercih ederken, kardeş markası Boss da Aston Martin otomobilinde yer alıyor.

Hugo Boss, 2022-23 sezonunun sonunda Formula E'nin resmi ortağı olmak üzere ayrılmadan önce McLaren ve Mercedes ile F1'de yer almıştı.