RB: "Ricciardo'nun Miami sprintindeki performansının geldiğini biliyorduk"

Ricciardo 2024 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve açılış yarışında takım arkadaşı Yuki Tsunoda tarafından geride bırakılırken VCARB01'de rahat etmekte zorlandı.

Avustralyalı pilotun yaşadığı zorluklar, 2025 Red Bull koltuğu için düşünülme ivmesini düşürdü, ancak deneyimli pilot son yarışlarda rekabetçiliğe geri dönmeye çalışıyor.

Çin'de, talep edilen bir şasi değişikliğinin ardından Ricciardo, yarış ortasında güvenlik aracı altında Lance Stroll çarpana kadar puan için yarışıyordu.

Miami'de Ricciardo Cumartesi günkü sprint yarışına dördüncü başlayıp dördüncü bitirerek yılın ilk puanlarını aldı. 19 turluk yarış boyunca kendisinden daha hızlı araçlara karşı sağlam bir savunma yaptı.

Takım patronu Mekies bu performansın birdenbire ortaya çıkmadığını, Ricciardo'nun son yarışlarda kendini geliştirdiğini ancak sonuç alamadığını söyledi.

Mekies Autosport'a verdiği demeçte, "Eminim [omuzlarından] büyük bir yük kalkmıştır çünkü ABD neredeyse ikinci ev yarışı."

"Carlos [Sainz] ve [Oscar Piastri'nin] McLaren'ine karşı inanılmaz bir savunma yaparak bunu şık bir şekilde başardı. Onun için harika bir andı."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Doğrusunu söylemek gerekirse, daha önce de iyileşme işaretleri görmüştük ama bunu dünyaya açıklamak çok zordu."

"Suudi Arabistan'da Bahreyn'den, Avustralya'da Suudi Arabistan'dan, Japonya'da Avustralya'dan ve Çin'de Japonya'dan daha iyi bir performans sergiledi."

"Birçok küçük adımla ilerliyordu ve önümüzdeki birkaç yarışta otomobili ona daha uygun hale getirmek için yapabileceğimiz daha fazla adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mekies, neden zorlandığına dair kesin bir cevap olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Şöyle diyelim, memnun olmadığı şeyleri tespit ettik ve hızının çoğunu elinden aldık."

"Bu sınırlamaları ortadan kaldırmak için tüm kutuları işaretlemeye çalıştık ve önümüzdeki birkaç hafta sonunda işaretlediğimizi görmek istediğimiz birkaç tane daha var."

"Altıncı yarıştan önce yeni bir şasinin tanıtılması her zaman planlanıyordu. Daniel'i daha rahat ettirmek için onunla ilgili sorunlarımızı çözmek güzel bir adımdı ve Çin ve Miami'de hemen daha iyi performans gösterdi."

"Bir takım için sürücülerde neler olduğunu anlayabilmek ve analiz edebilmek büyük bir değerdir ve bu her zaman verilerde görünmez."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Hâlâ onu daha önce rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve bu devam eden bir çalışma." ded.

Ricciardo çok daha zorlu bir ana grand prix geçirdi, Q1'den 18. sırada elendi ve 15. sırada finiş gördü. Mekies'e göre bu sonuçlar, sürücüler ya da takımlar en ufak bir hata yaptığında orta sıralarda yer almanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

"Hafta sonunun her bir yönünü en üst düzeyde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, hemen Q1'in dışında kalırız."

"Daniel ile sprint sıralamada ve sprintin kendisinde harika bir performans sergiledik. Ve sonra ana sıralamada, lastik penceresinin biraz dışındaydık, orada küçük bir hata yaptık ve aniden dışarıdasınız ve bu gerçek."

"Yarışta sevdiğim şey de bu. 10 ya da 12 araç mücadele ediyor ama bu kesinlikle takım üzerinde çok yoğun bir baskı yaratıyor."