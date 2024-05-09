RB: "Ricciardo'nun Miami sprintindeki performansının geldiğini biliyorduk"
RB takım patronu Laurent Mekies, Daniel Ricciardo'nun Formula 1'in Miami'deki sprint yarışında elde ettiği dördüncülüğün, Avustralyalı pilotun istikrarlı bir ilerleme kaydetmesi nedeniyle "gelmekte olduğunu" söyledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
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