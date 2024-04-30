RB, Ricciardo'nun hâlâ en iyi performansını sergileyebileceğine inanıyor

Avustralyalı pilot, VCARB 01'in idaresi konusunda takım arkadaşı Yuki Tsunoda kadar kendine güvenemediği için 2024 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

Ricciardo'nun yaşadığı sıkıntılar, yaz tatiline kadar işler düzelmezse sezon bitiminden önce bırakılabileceği spekülasyonlarına bile yol açtı.

Bununla birlikte, Çin'de yeni bir şasi ile aynı zamana denk gelen daha cesaret verici bir gösterinin ardından RB, Ricciardo'nun üretebileceklerine olan inancının tam olduğunu açıkça belirtti.

Ricciardo'nun aracın davranışları konusunda daha rahat olması için yapılması gereken daha çok iş olsa da, RB takım patronu Laurent Mekies'in sekiz kez grand prix kazanan Ricciardo'nun bu işi başaracak doğru adam olduğundan şüphesi yok.

Motorsport.com'un takımın Ricciardo'nun geçen yıl F1'e dönüşünde gördüğü potansiyele sahip olup olmadığını sorması üzerine Mekies, "Evet, kesinlikle. Hem aracın hem de sürücülerin en iyi performanslarını sergilemeleri için hangi araç ayarının gerekli olduğunu belirlemeye çalışmak işimizin DNA'sı ve her iki sürücümüzle de yaptığımız şey bu."

"Yuki'de güçlü bir ilerleme gördük ve Daniel'in de kendi yörüngesine geri döndüğünü görüyoruz." şeklinde cevap verdi.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo bu yıl henüz hiç puan alamamış olsa da, Mekies bunda yetenek eksikliğinden ziyade kötü şansın daha büyük bir rolü olduğunu düşünüyor.

Mekies, Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilerlemenin açıkça görüldüğünü, ancak Japonya'daki ilk turda yarış dışı kalması ve Çin'de güvenlik aracının arkasında Lance Stroll'ün kendisine çarpması gibi öngörülemeyen olaylarla sonuçların gizlendiğini söyledi.

Mekies, "Daha Suudi Arabistan'da onu nasıl daha iyi destekleyebileceğimizi anlamamızı sağlayan şeyler gördüğümüzü söylemeye başlamıştık. Yani evet, gidişat iyi."

"Henüz bitiş çizgisine ulaşmadık ve araçta kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olmak ve aracımızın sürüş tarzına en iyi şekilde uymasını sağlamak için dönem ortasında yapacağımız birkaç şey var."

"Ancak hafta sonunda [Çin'de] gördüğümüz gibi somut bir ilerleme olduğunu görmek kesinlikle iyi bir güven artışı olacaktır." dedi.

Visa Cash App RB'den Laurent Mekies RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Ricciardo dışarıdan eleştirilere maruz kalırken, Mekies takım içinde Ricciardo'nun karşılaştığı sorunların üstesinden gelmek için kararlılıktan başka bir şey görmediğini söyledi.

"Belki de dışarıdan algılananın aksine, sezonun tüm bu zorlu başlangıcı boyunca çok odaklanmış, çok sakin ve çok akılcı davrandı."

"Aracın sınırlamalarına ve daha hızlı gitmek için neye ihtiyacı olduğuna baktık. Bazı adımları hızlıca atabilirsiniz ama önce anlamanız gerekir. Anladıktan sonra bazı adımları hızlıca atabilirsiniz bazıları ise daha fazla zaman alacaktır."

"Elimizden geldiğince çok kutuyu işaretlemeye çalıştık, ancak kesinlikle burada durmuyoruz."