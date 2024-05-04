RB, Ricciardo'nun rahat hissetmesi için güncellemeler hazırlıyor

Sezon başında Daniel Riccardo için işler pek de iyi gitmedi. Bazı yarışlarda beklentilerin altında kalan Ricciardo, Çin gibi bazı yarışlarda ise şanssızdı.

Şu ana kadar performansı RB veya Red Bull'un beklentilerini karşılamış değil fakat Ricciardo'nun araç içerisinde daha rahat olması için yoğun çaba harcıyorlar.

Bunun karşılığını da yavaş yavaş almaya başladılar çünkü Ricciardo, Miami'deki sprint sıralama turlarında dördüncü oldu.

Visa RB takım patronu Laurent Mekies, bu konuda şöyle diyor: "Çin Daniel adına bu yıl şimdiye kadarki en güçlü hafta sonuydu."

"Pek çok kez söylediğimiz gibi gelişiyor. Cuma gününden itibaren çok güçlüydü. Elbette, en güçlü olduğunuz yarış gününde yarış dışı bırakılıyorsanız, bu asla hoş bir an olmayacaktır."

"Orta sıralarda çok büyük fark yaratan o son puanlar için mücadele ediyorduk."

"Olayın kendisi her ne kadar tatsız olsa da, bazen yarışlar böyledir ve ilerlemekten başka çare yoktur."

"Ricciardo'nun daha rahat zorlamasını sağlamak için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz."

"Gelecekteki bazı güncellemeler onun verdiği bildirimler doğrultusunda hazırlanıyor, bazı fikirler ise bizden geliyor çünkü aracı onun tercihlerine göre uyarlamaya çalışıyoruz."

"Bu güncellemelerden bazıları çok hızlı bir şekilde geliştirilebilir, diğer adımlar ise sezonun ilerleyen aşamalarında gelecek."

"Bunlar, Daniel'in aracı zorlarken daha fazla güven duymasını sağlayacak."

"Fakat şu anda her halükarda doğru yönde ilerliyor."