RB: "Ricciardo hakkındaki kararı kısa süre içerisinde vermeliyiz"

Ricciardo sezonun ilk 14 yarışında sadece 12 puan toplarken, Japon takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın 22 puanı bulunuyor.

Avustralyalı pilotun bu sezon şimdiye kadarki en iyi sonucu, sırasıyla 4. ve 8. bitirdiği Miami'deki sprint ve Kanada yarışı oldu.

İddialara göre Red Bull, gelecek yıl Ricciardo yerine Liam Lawson'ı alabilir. Böyle bir durumda Avustralyalı pilot koltuksuz kalacak.

Mekies, RacingNews365'e verdiği röportajda şunları söyledi: “Ricciardo'nun tutarsız formunun çözmeye hazır olduğumuz iyi bir sorun olduğunu söylemeye devam ediyoruz."

"Takım sadece iki yerimiz olsa da, elimizde üç yetenekli pilotumuz var. Bir karar vermek için acele etmiyoruz. Yılın başından beri bunu söylüyoruz ve yaz tatilinde her şeyi tartışacağımızı da söyledik."

"Daniel'in savaşçı bir ruha sahip olduğunu ve takımdaki yerini korumak istediğini söyleyebiliriz."

"Bize sık sık Red Bull'daki seviyesine dönüp dönemeyeceği soruluyor. Miami ve Kanada'daki performanslarına bir bakalım; bu her şeyi açıklıyor. Sadece nasıl bu seviyede performans göstermeye devam edebiliriz?"

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Fotoğraf: Erik Junius

"Çok rekabetçi bir kadromuz ve sırasını bekleyen inanılmaz yetenekli bir sürücümüz daha var. Daniel takımın ilerleme kaydetmesine gerçekten yardımcı oldu ve Liam da dışarıdan göremeseniz de simülatör üzerinde çalışarak çok önemli bir iş yapıyor. Ancak çok yakında karar vermemiz gerekecek."

"Ricciardo hakkında konuşacak olursak, görevimiz ona çeşitli koşullarda iyi sonuçlar almasını sağlayacak karakteristikte bir araç sağlamak. Aslında bu sorunu henüz çözemedik - bu nedenle bunun için ek çaba sarf etmeliyiz."

"Aynı zamanda, belirli koşullara uyum sağlamak için kendisinin de çalışması gerekiyor. Her iki taraf da başarılı olursak, daha sık iyi performans sergileyebileceğiz."

"McLaren'da ne yaptıklarını bilmiyorum ama Daniel'in her türlü teknik detaya karşı çok hassas olduğunu söyleyebilirim. Bunu, aracı geliştirmemize yardımcı olacak çok önemli bir değer olarak görüyoruz."

"Sanırım bu aynı zamanda aracın dengesinin kendisine uymadığı anlara karşı daha duyarlı olduğu anlamına da geliyor...”