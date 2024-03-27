Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

RB: "Ricciardo bizim için bir pilottan fazlası"

Daniel Ricciardo'ya takım patronu Peter Bayer'den destek geldi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Sam Bloxham / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, 2024 sezonuna pek de iyi başlayamadı ve geride kalan üç yarışın ardından puan alamayan az sayıdaki isimden birisi.

Koltuğu sallantıda olduğu iddia edilen Ricciardo'nun performansını arttıramaması halinde takımdan gönderilmesi gündemde.

Fakat RB takım patronu Peter Bayer, Riccardo'nun yakında görevden alınacağına dair söylentileri yalanladı ve tam tersine Avustralyalı sürücüye güvendiğini açıkça belirtti.

Speedcafe'e konuşan Bayer şöyle dedi: "Takımın en az bir deneyimli sürücüye ihtiyacı var çünkü bu durum takım içerisindeki dinamikleri çok değiştiriyor."

"Daniel'e sahibiz ve o bizim için bir sürücüden daha fazlası. Bizimki gibi genç bir takım için paha biçilmez bir değer."

"Daniel sadece hızlı değil, araç konusunda da bize çok yardımcı oluyor. Mühendislerle sürekli olarak ayarları, aerodinamik ve mekanik dengeyi tartışıyor."

"Genç bir sürücüye neyi değiştirmesi gerektiğini biz söylüyoruz, oysa Daniel bize geri bildirimde bulunuyor, çeşitli şeyler denememizi öneriyor."

"Bu çok önemli bir fark."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hill: "Ferrari'nin kararı, Sainz'ı özgürleştirmiş olabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek

Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek

Formula 1
Avustralya GP
Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek
Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun

Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun

Formula 1
Avustralya GP
Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun
Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Son Haberler

Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"

Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"
Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek

Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek

F1 Formula 1
Avustralya GP
Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek
Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun

Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun

F1 Formula 1
Avustralya GP
Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun
Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye