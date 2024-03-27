RB: "Ricciardo bizim için bir pilottan fazlası"
Daniel Ricciardo'ya takım patronu Peter Bayer'den destek geldi.
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track
Sam Bloxham / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, 2024 sezonuna pek de iyi başlayamadı ve geride kalan üç yarışın ardından puan alamayan az sayıdaki isimden birisi.
Koltuğu sallantıda olduğu iddia edilen Ricciardo'nun performansını arttıramaması halinde takımdan gönderilmesi gündemde.
Fakat RB takım patronu Peter Bayer, Riccardo'nun yakında görevden alınacağına dair söylentileri yalanladı ve tam tersine Avustralyalı sürücüye güvendiğini açıkça belirtti.
Speedcafe'e konuşan Bayer şöyle dedi: "Takımın en az bir deneyimli sürücüye ihtiyacı var çünkü bu durum takım içerisindeki dinamikleri çok değiştiriyor."
"Daniel'e sahibiz ve o bizim için bir sürücüden daha fazlası. Bizimki gibi genç bir takım için paha biçilmez bir değer."
"Daniel sadece hızlı değil, araç konusunda da bize çok yardımcı oluyor. Mühendislerle sürekli olarak ayarları, aerodinamik ve mekanik dengeyi tartışıyor."
"Genç bir sürücüye neyi değiştirmesi gerektiğini biz söylüyoruz, oysa Daniel bize geri bildirimde bulunuyor, çeşitli şeyler denememizi öneriyor."
"Bu çok önemli bir fark."
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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