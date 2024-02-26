RB, Red Bull'un yeni tesisine rağmen Faenza F1 fabrikasını bırakmayacak

Red Bull'un sahip olduğu takım, AlphaTauri'den farklı bir kimlik değişikliği ve Laurent Mekies ve Peter Bayer'in yeni takım yönetimine gelmesini içeren F1 programında bir yenileme sürecinden geçiyor.

Rakip takımların kardeş takım Red Bull ile daha yakın bağları olduğu yönündeki eleştirilerin olduğu dönemde, RB'nin Faenza'daki fabrikasını terk edip her şeyi İngiltere'ye taşımayı tercih edebileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

McLaren CEO'su Zak Brown'ın bu yılın başlarında takımının renk düzeni lansmanında Red Bull ve RB arasındaki ortaklıkla ilgili endişelerini dile getirdiği yorumları buna neden oldu.

Brown, "Anladığım kadarıyla AlphaTauri [RB] Birleşik Krallık'a taşınıyor ve bunun her iki takıma da fayda sağlayacağını düşünüyorum."

"Dolayısıyla, bu A/B takımı ve ortaklığı, tamamen farklı seviyede bir A/B takımı. Sporun sağlığı ve sporun adaleti açısından bizim için büyük bir endişe kaynağı." demişti.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 ve Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ancak RB takım patronu Mekies, Brown'ın takımının taşınmasıyla ilgili şüphelerinin yanlış olduğunu açıkladı.

Mekies, takımının Birleşik Krallık'taki mevcut personelinin bir kısmını Bicester'daki aero tesisinden Milton Keynes'teki yeni binaya taşırken, Faenza'nın merkez olarak kalacağını açıkladı.

Mekies, "Faenza'da çok iyi bir tesisimiz var. Oranın üzerine inşa etmek için çok iyi bir temel olduğunu düşünüyoruz."

"Ancak altyapı açısından bugün Bicester'da sahip olduklarımızdan memnun değiliz. Sadece geçmişi nedeniyle adamlarımızı orada mümkün olan en iyi konuma getirdiğimizi düşünmüyoruz."

"Çok küçük bir tesisti ve zamanla büyüdü. Ve Bicester'daki rüzgar tünelimizi kullandığımız için oradaydı ki artık böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Mekies, RB'nin Bicester'deki operasyonları kapatmayı ve personelin yerini değiştirmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Mekies, "Milton Keynes'te Red Bull kampüsünün dışında yepyeni bir genel merkez inşa ediyoruz ve burası Faenza'da üst düzey bir tesisimiz olduğu gibi son teknoloji ürünü tesis olacak." dedi.

Mekies, İngiltere'de faaliyet göstermenin özellikle İtalya'ya taşınmak istemeyen personelin ilgisini çekmek açısından değerli olduğunu söyledi.

"Daha fazla kapasiteye sahip olacağız, yani yarın iş piyasasına gidip Birleşik Krallık'ta kalmak isteyen birini almak istersek, hangi departman olursa olsun, artık tek bir departmanın iki lokasyon arasında bölünmesini ve günümüz teknolojisiyle birlikte çalışmasını sağlamak mümkün."

"Tarihsel olarak, F1'de bunu yapmak büyük bir dezavantajdı. Bunun çok fazla başarılı örneği yok bunun bilincindeyiz ancak dünya büyük ölçüde değiştiği için bunun sadece teknoloji değil insanların zihniyetiyle de ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bunun işe yaramasını sağlamaya çalışıyoruz ve bunun bir avantaja dönüşebileceğini düşünüyoruz."