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Formula 1 Hollanda GP

RB: "Red Bull'da sürücü kararını birden fazla kişi veriyor"

Laurent Mekies, RB'de sürücü kararına pek çok kişinin katıldığını söylüyor.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01

Fotoğraf: Erik Junius

RB, 2024 sezonunun ardından Yuki Tsunoda ile yola devam etme kararı alırken, ikinci pilot için Daniel Ricciardo ve Liam Lawson çekişiyor.

Sürücü kararının genellikle Helmut Marko tarafından verildiği konuşuluyor ancak Laurent Mekies'ye göre bu yanlış bir algı.

Takım patronu Mekies şöyle konuştu: “İnsanlar her ne kadar sürücülerin tek bir kişi tarafından seçildiğini düşünmek istese de, hiçbir takımda böyle bir şey yoktur."

"Takımın sahibi olsanız bile, takımın karar alma sürecine dahil olan bir yöneticisi vardır."

"Bizim takımımız için de aynı şey geçerli. Patronlarımızla, hissedarlarımızla, büyük Red Bull ailesiyle tartışıyoruz."

"Sonra da sürücüyü çağırıyoruz." 

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