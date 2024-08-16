RB: "Red Bull'da sürücü kararını birden fazla kişi veriyor"
Laurent Mekies, RB'de sürücü kararına pek çok kişinin katıldığını söylüyor.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01
Fotoğraf: Erik Junius
RB, 2024 sezonunun ardından Yuki Tsunoda ile yola devam etme kararı alırken, ikinci pilot için Daniel Ricciardo ve Liam Lawson çekişiyor.
Sürücü kararının genellikle Helmut Marko tarafından verildiği konuşuluyor ancak Laurent Mekies'ye göre bu yanlış bir algı.
Takım patronu Mekies şöyle konuştu: “İnsanlar her ne kadar sürücülerin tek bir kişi tarafından seçildiğini düşünmek istese de, hiçbir takımda böyle bir şey yoktur."
"Takımın sahibi olsanız bile, takımın karar alma sürecine dahil olan bir yöneticisi vardır."
"Bizim takımımız için de aynı şey geçerli. Patronlarımızla, hissedarlarımızla, büyük Red Bull ailesiyle tartışıyoruz."
"Sonra da sürücüyü çağırıyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Brown: "McLaren, şampiyonluk için gerekenlere sahip"
Hill: "İlerlemek yerine yerinde sayan tek takım Ferrari"
Mercedes yaz arasından sonra da galibiyetlerine devam edecek mi?
Moto2 Avusturya Cuma: Ogura her iki seansta da zirvede
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar