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Formula 1

RB, Milton Keynes'teki yeni tesise 2024 sonunda geçmeyi planlıyor

RB Formula 1 patronu Laurent Mekies, takımın 2024 yılı sonuna kadar Milton Keynes'teki Red Bull kampüsünün yanındaki yeni aerodinamik tesisine taşınacağını söyledi.

Matt Kew Roberto Chinchero
Güncel:
RB F1 Team pit gantry

RB F1 Team pit gantry

Shameem Fahath

Takımın merkezi, Minardi'nin 1970'lerin sonunda kurulmasından bu yana bulunduğu İtalya'nın Faenza kentinde kalmaya devam edecek ancak Bicester'deki küçük aerodinamik tesisini boşaltacak ve Milton Keynes'te kurulan tesise geçiş yapılacak.

Bu, o zamanlar AlphaTauri takma adıyla yarışan RB'nin kardeş takım Red Bull'un daha büyük ölçekli rüzgar tünelini kullanmaya başladığı 2022 yılındaki değişimin ardından geldi.

İngiltere'deki altyapının iyileştirilmesinin İngiltere'ye daha fazla personel çekeceği umuluyor ve Mekies, Milton Keynes tesisinin yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini düşünüyor.

Motorsport.com'un İtalya'ya özel bir röportaj veren Mekies, "Hiçbir mühendisten İngiltere'ye taşınmasını istemediğimizi söyleyerek başlayacağım."

"Faenza takımın tarihi evi ve aynı zamanda oldukça modern bir tesis ve son zamanlarda yapılan yatırımlardan da oldukça faydalandı. Burada çok iyi üretim araçlarımız ve tasarım ofisimizin büyük bir bölümü var."

Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team

Laurent Mekies, Takım Müdürü, RB F1 Takımı

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bicester'da aero departmanımız, konsept tasarımımız ve tasarım ofisimizin bir kısmı var - hepsi de rüzgar tüneline yakın olacak şekilde seçilmiş bir konumda."

"On beş yıl önce takım, bugün olduğundan daha küçüktü ve Bicester daha mantıklıydı. Bugün aero departmanının büyüklüğü üç katına çıktı; artık bu tüneli kullanmıyoruz çünkü başka bir tünelimiz var ve konumu artık uygun değil."

"Yıl sonunda buradan ayrılıp Milton Keynes'de Red Bull kampüsünün yanındaki yeni bir tesise taşınacağız." dedi.

McLaren'den Zak Brown'ın başını çektiği rakip takımlar, Red Bull'un iki takımın ortak sahibi olmasının F1 takımlarının maliyet sınırı altında mali açıdan daha verimli olmalarını sağlayacağı konusunda endişelerini dile getirmişlerdi.

Milton Keynes'e taşınma, personelin RB ve Red Bull arasında yer değiştireceğine dair bazı spekülasyonlara da yol açtı. Ancak Mekies bu söylentileri yalanladı.

Mekies, "Yönetmelikler çok açık. Personel transferini [fikri mülkiyet] ile ilgili kuralları atlamak için kullanamayacağınız çok iyi tanımlanmış. Yani, bilgi aktarmak için bir kişiyi A takımından B takımına taşıyamazsınız."

"Bizim durumumuzda, bu transferlerin seyrek olduğunu söyleyebilirim, ancak her transfer olduğunda FIA'ya bir teknisyenin veya belirli bir görevdeki bir mühendisin taşınmasının yönetmelikte belirtilenlere uygun olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sorduk. Ve her zaman sadece FIA'dan onay aldıktan sonra hareket ettik." dedi.

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