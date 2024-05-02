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Formula 1 Miami GP

RB, Miami GP renk düzenini tanıttı!

Sadece Ferrari değil, RB de Miami Grand Prix'si için yeni bir renk düzeni tasarladı.

Ezel Tan
RB F1 Team VCARB 01 livery

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Formula 1 Miami Grand Prix'si, renkli bir hafta sonu olacağa benziyor. Ferrari Çarşamba günü üzerinde biraz daha fazla mavi olan yeni renk düzenini tanıttı ancak pek çok taraftarın bu renk düzeninden daha fazlasını beklediği açıktı..

RB Formula 1 takımı ise renk düzeni değişimini bir adım daha ileri götürdü ve VCARB 01'e çeşitli renkler eklemeyi seçti. Renk düzeninde pembe ve sarı en göz alıcı kısımlardı.

Miami'ye çok yakışan bu tasarım, çoğunlukla grafiti ve sokak sanatıyla tanınan Wynwood'da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı.

İtalyan ekibin arkasında büyük Amerikalı sponsorlar olduğu için bu seçim şaşırtıcı değil.

RB F1 Team VCARB 01 livery

RB F1 Team VCARB 01 livery

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