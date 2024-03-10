RB, Magnussen'in 'sportmenlik dışı' davranışı konusunda FIA ile görüşmek istiyor

Magnussen ilk turlarda Alex Albon ile yaşadığı temasın ardından 10 saniye ceza aldı.

Haas daha sonra onu rakiplerini yavaşlatmak için kullandı ve Magnussen, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in yarış sonunda 10. sırayı elde etmesini sağlayan bir boşluk yarattı.

13. turda Danimarkalı pilot bu sefer de RB pilotu Tsunoda'yı pist dışında geçerek bir avantaj elde etti ve 10 saniyelik bir ceza daha aldı.

Permane, Tsunoda'nın yarışı hakkında, "Start için ona orta hamur taktık ve güvenlik aracı çıktığında sert lastikler için pite aldık."

"Sonrasında olanları kabullenmek biraz zor oldu."

"Magnussen kasıtlı olarak Yuki'nin önüne geçmek için pist dışına çıktı ve ardından onu tur başına iki saniyeye kadar yavaşlattı. Bu da henüz pite girmemiş olan Hulkenberg'in bir boşluk yaratmasına ve tabii ki arkadaki tüm araçların önünde pite girmesine olanak sağladı."

"Bana göre bu doğru değil ve sportmenlik dışı davranış. Eminim biz ve diğer takımlar gelecek yarışlar için FIA ile bu konuyu konuşacağız." dedi.

Takım patronu Laurent Mekies de aynı şekilde bu hareketten dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Mekies, "Yuki 10. sıra için mücadele ediyordu."

"Daha sonra Magnussen tarafından geçildi, Magnussen bunu yapmak için pist dışına çıktı ve ardından takım arkadaşının hepimizin önünde pite girmesi adına bir boşluk açması için tüm grubu yavaşlattı."

"Bu durum Magnussen'e verilen cezayı anlamsız hale getirdi çünkü Yuki'nin yarışını mahvetti." dedi.

Tsunoda, Magnussen'in geçmesine izin verdiği için kendisine kızgın olduğunu itiraf etti.

Motorsport.com tarafından yarışı sorulduğunda Tsunoda, "Oldukça sinir bozucuydu, muhtemelen benim hatam Kevin'in geçmesine izin vermemdi."

"Tamam, 20 saniye ceza aldı ama etrafta geziniyordu. Bu yüzden biraz adaletsiz hissettim ama aynı zamanda gerçek şu ki ben de onun geçmesine izin verdim. Yani bu benim hatamdı."

"Sanırım %100'lük bir iş yapabilseydim, sanırım onu geride tutabilir ve öndeki aracı geçmeye çalışabilirdim." yanıtını verdi.

Alan Permane, RB F1 Takımı Yarış Direktörü Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yarış sırasında Tsunoda, Haas'ın 2. viraj çıkışında kendisini sıkıştırmasının ardından Magnussen'i 'tehlikeli sürüş' yapmakla da suçladı.

"Onun bakış açısını anlayabiliyorum."

"Takımın puan kazanmasına yardımcı oldu, pozisyonunu korumak için yapabileceği her şeyi yapmaya çalıştı."

"Ama bu oldukça tehlikeliydi ve ben de 2. virajda neredeyse kaza yapıyordum. Bunun adil olduğunu söyleyemem ama onun mücadelesini de anlamak zorundayım."

Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir pilotla mücadele etmenin sinir bozucu olup olmadığı sorulduğunda, bunun zor bir durum olduğunu kabul etti.

"Ben aracı parçalama riskini göze alamam."

"Mücadele ettiğimiz pozisyon her zaman oldukça zor, ancak aynı zamanda bunlar bir adım daha iyi bir pilot olmak için gereken şeyler."

"Kolay olduğunu söyleyemem ama aynı zamanda bundan daha iyi yapabileceğim pek çok şey olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bunu kabul etmek zorundayım."