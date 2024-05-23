RB kalkışlarda yaşadığı sorunlara çözüm arıyor

VCARB01 sıralamalarda oldukça etkili bir performans sergiliyor ancak yarıştaki şansı zayıf kalkışlar nedeniyle zarar görüyor.

Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, hem Ricciardo hem Tsunoda başlangıçta iki sıra kaybetti ki bu iki sırayı geri kazanmak pistte geçiş yapmanın zorluğundan dolayı epey zordu.

Bu durum hakkında konuşan Ricciardo, "Kalkışlar şu anda bize zarar veriyor."

"Açıkçası sorunun henüz ne olduğunu bilmiyorum. Prosedüre göre her şeyin yolunda gittiğini hissettiğim için kötü bir başlangıç yaptığımı düşünmüyorum, ama mutlaka incelememiz gerekiyor. Çok hassas bir konu." dedi.

Tsunoda, "Gündemimizdeki konulardan biri bu, çok çalışıyoruz. Şimdiye kadar kalkışlar için çok çalıştık. Biraz gelişme kaydettik ancak kesinlikle bir adım daha atmamız gerekiyor. Çünkü kalkışlarda bir tutarsızlık olduğunu söyleyebilirim. Geleceğe bakmamız gerekiyor." dedi.

Japon pilot, işleri zorlaştıran faktörlerin bir araya geldiğini öne sürdü.

Tsunoda, "Bunun lastik hazırlığından kaynaklandığını düşündüm ve çok fazla çalışma yaptık ancak yeterli gelmedi. Bence bu debriyaj tutarlılığından kaynaklanıyor."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Aynı motora sahip olan Red Bull istikrarlı bir başlangıç yapabiliyor. Dolayısıyla, kesinlikle eksik olduğumuz ya da geliştirmemiz gereken bir şeyler var." dedi.

Takım patronu Laurent Mekies, pilotlarının tutarlı bir şekilde en iyi çıkışı yakalayabilmesi için gereken aralığın çok dar olduğunu düşünerek, kalkış tekrarlanabilirliğinin iyileştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Motorsport.com'a özel olarak konuşan Mekies, "Kalkış artık tek bir performans unsuru değil. Debriyajınız var, sürücülerin prosedürleri var, sürücüler var, lastikleriniz var ve muhtemelen birkaç şeyi unutuyorum."

"Sporumuzun en güzel yanlarından biri de bu. Bir sonraki adıma geçmek için birçok farklı departmanı bir araya getirmemiz gerekiyor ve yapmamız gereken şey tam olarak bu."

"Biraz tutarsızdık. Miami'de gridin üst sıralarından harika bir başlangıç yaptık, önemli rakiplere karşı üstünlük kurduk fakat bu yıl biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyoruz."

"Arabanın diğer tüm parçalarında olduğu gibi bu da küçük adımlarla ilerlememiz gerekiyor." dedi.