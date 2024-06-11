RB: "Hatalı start suçu Ricciardo'nun değil"

Hakemler Ricciardo'nun aracının start öncesinde 'dört saniye ışığı yandıktan sonra ve start sinyali verilmeden önce hareket ettiğini' belirttiler.

Ricciardo, yarıştan sonra yaptığı açıklamada kırmızı ışıklar sönmeden önce aracının hareket ettiğini fark etmediğini söyledi.

"Hatalı start cezası aldım ama biraz kafam karıştı çünkü ışıklardan önce hareket etmediğimi biliyordum ama sonra start sırasında aracın hareket ettiğini hissettiğimi hatırladım."

"Araçla ilgili küçük bir sorun yaşadık ve buna bir göz atacağız, ancak bu bizim için bir geri adım oldu."

Yarış mühendisi Pierre Hamelin ona telsizden şunları söyledi: "Cezanın seninle bir ilgisi yok Daniel. Senin bir hatan yok. Bu araçla ilgili bir sorundu."

RB takım patronu Laurent Mekies daha sonra Ricciardo'nun aracının starttan önce 'çok hafif bir debriyaj sürtünmesi nedeniyle' hareket ettiğini doğruladı.

Ricciardo Kanada Grand Prix'sindeki yarışı hakkında, "Geçiş lastikleri için pite girdiğimizde, pite girmeyen araçlara birkaç sıra kaybettik ve yeni lastiklerden daha fazla yararlanamadık. O noktada yarış bizden uzaklaşmaya başladı."

"Pist sonlara doğru kurudukça birkaç araç arasından sıyrılıp ilk 10'a girebildim ve bu da beni biraz olsun rahatlattı."

"Bizim için oldukça sorunsuz bir hafta sonu olduğu ve açıkçası arkamızdaki orta saha ile aramızdaki farkı arttırdığım için mutluyum." şeklinde konuştu.