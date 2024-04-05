RB F1 takımı, Ricciardo için Çin'e yeni bir şasi getirecek

Ricciardo bu yıl takım arkadaşı Yuki Tsunoda ile mücadele etmekte zorlandı ve araçta bir şeylerin doğru olmayabileceğini ima etti.

Fakat yarış direktörü Alan Permane, yeni şasinin zaten üretilmekte olduğunu ve Ricciardo'nun aracıyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak adına Çin GP hafta sonunda araca ekleneceğini belirtti.

Permane, "Benim için şasi, süspansiyonu bağladığımız, motoru ve vites kutusunu eklediğimiz büyük bir karbon yığını."

"Şasiyle ilgili performans sorunları olması gerçekten çok düşük bir ihtimal."

"Yine de yeni bir şasimiz var, bunu Daniel'e vermek her anlamda mantıklı. Çünkü Yuki bulunduğu yerde çok mutlu ve çok rahat. Sürücüler konusunda bir tercihimiz yok.

"Daniel için belki de araçla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığı düşüncesini tamamen unutmak iyi olabilir." dedi.

Geçmişte takımlar bazen şasiyle ilgili bir sorun olduğundan şüphelenen sürücülerin haklı olduğunu keşfetmişlerdi, ancak Permane Ricciardo'nun VCARB 01'inde durumun böyle olmayacağına inanıyor.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images



"Bazen bazı şeyleri ölçebilir ve bir şeyleri kontrol edebilirsiniz. Bunun pek olası olmadığını söylememin nedeni, bunun bir performans farklılaştırıcısı olmaması."

"Yönetmeliklerde bilinen adıyla, hayatta kalma hücresi, ön süspansiyonu monte etmek, motoru yerleştirmek ve sürücüyü güvende tutmak için var."

"Bu yüzden bunu bir performans farklılaştırıcısı olarak görmüyorum. Yeni bir tane geliyor olması mutlu bir tesadüf ve bunu Yuki'ye vermek mantıklı değil."

"Daniel'e vermek mantıklı ama onun sorunları nedeniyle yeni bir şasi getirmiyoruz, bunu açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Sadece her şey birbirine uyuyor."

Permane, Ricciardo'nun tercihlerine göre ayar yaparken daha dikkatli olmalarını söylüyor.

"Bu kolay bir iş değil çünkü bu tür şeyleri ayarlarla çözebilirsiniz. Fakat yapmak istemediğiniz şey aracı yavaşlatmak, ki biz de onu daha rahat hissettirmeye çalışırken, daha yavaş bir araca sahip olmaması için çok dikkatli davranıyoruz."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool



"Daniel'in aracı en hızlı haliyle kullanmaması için hiçbir neden yok. Bu çok açık. Bunu anladığına eminim."

"Bizim yapmamız gereken şey ona mümkün olan en hızlı aracı vermek."

Suzuka'ya yeni bir taban getirdiklerini söyleyen Permane, güncellemenin daha yavaş virajlı pistlerde işe yarayacağını söyledi.

"Bu bize küçük bir yere basma gücü adımı sağlıyor. Suzuka'da harika olacağını söylemekte tereddütlüyüz, esas olarak biraz daha düşük hıza odaklanan bir şey ve burada çok yüksek hızlı bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yüzden burada nasıl gideceğini merak ediyoruz."

"Yüksek hızlı bölümlerde gelişmek istiyoruz, bu yüzden burada biraz tereddütlü olduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzdeki birkaç yarışta bu alanı hedefleyen güncellemelerimiz olacak."