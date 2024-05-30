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Formula 1 Monako GP

RB, Carlos Sainz için bir seçenek olabilir mi?

Carlos Sainz için bir başka seçeneğin RB olduğu iddia edildi.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on a bike

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, yeni sezonda Formula 1 kariyerine devam etmek için seçeneklerini araştırmaya devam ediyor.

Ferrari'den ayrılmak zorunda kalacak olan Sainz'ın, 2025 için Sauber/Audi ve Williams arasında seçim yapacağına inanılıyor fakat İspanyol basını üçüncü bir seçeneği daha olduğunu yazıyor.

Cope'a göre Sainz, 2015-2017 yılları arasında Toro Rosso adıyla yarıştığı Faenza merkezli ekibe geri dönmeyi ciddi olarak düşünebilir.

Takımın adı RB olarak değiştirildi ama hâlâ Red Bull ile çok yakın bir bağları var.

Başlangıçta Carlos'un Red Bull Racing'e geçmesi ve Max Verstappen'in takım arkadaşı olması bekleniyordu fakat her şey Sergio Perez'e yeni bir sözleşme teklif edilmesine doğru gidiyor.

Hal böyle olunca Sainz'a Red Bull kapıları kapandı ancak Red Bull bünyesinde kalmaya devam edebilir.

Habere göre Sainz, RB ile sözleşme imzalamaya hazır ve 2025'te iyi performans sergilediği takdirde 2026'da Red Bull Racing'e geçme ihtimali olduğunu düşünüyor.

Böyle bir durumda Liam Lawson için F1 kapıları kapanabilir.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, in Parc Ferme

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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