RB, bu hafta sonu yeni bir taban güncellemesi deneyecek

F1 Tokyo Festivali, 2 Nisan'dan bu yana Tokyo Roppongi'de düzenleniyor. Etkinliğin ikinci gününde Yuki Tsunoda'nın yarıştığı RB'nin temsilcisi Laurent Mekies sahneye çıktı ve yaklaşan F1 Japonya Grand Prix'si için duyduğu heyecanı dile getirdi.

Bu sezon F1'deki ilk beş takım - Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ve Aston Martin - diğer takımlardan daha iyi performans gösterdi.

Bu durum RB, Haas, Williams, Kick Sauber ve Alpine gibi takımların puan almasını zorlaştırıyor ancak RB'den Yuki Tsunoda, Avustralya'da harika bir performans göstererek takımına önemli puanlar getirdi.

Takım patronu Mekies, etkinlikte verdiği röportajda takımın Japonya GP'si için yeni bir taban hazırladığını açıkladı.

Mekies, "Buraya yine güncellemeler getiriyoruz, tabanda değişiklikler olacak."

"Bu, sezonun ilk taban güncellemesi olacak. Bana sorarsanız çok büyük bir şey değil. Küçük detaylarla ilgili ama saniyenin birkaç yüzde biri bile olsa her güncelleme fark yaratabilir."

"Bu güncellemeleri araca uygulayacağız ama bildiğiniz gibi ilk antrenmanda iki Japon pilotumuz olacak."

"Muhtemelen ilk seansı yeni taban ile eski tabanı karşılaştırmak için kullanacağız." dedi.

Bu hafta sonu ilk antrenmanda Daniel Ricciardo'nun aracını Ayumu Iwasa kullanacak.