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Formula 1 Miami GP

RB: "Bir numaralı adayımız Lawson"

RB CEO'su Peter Bayer, gelecek yıl yıl sürücü değişikliği yapmaları halinde ana adaylarının Liam Lawson olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, arrives in the paddock

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Geçen yıl sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine beş yarışa katılan ve oldukça başarılı olan Liam Lawson, Formula 1 için hazır olduğunu söylese de şimdilik yedek sürücü rolünde kalacak.

Gelecek yıl kendisine koltuk verilip verilmeyeceği muamma fakat Visa RB takımının CEO'su  Peter Bayer, Lawson'ın 2025'teki durumu sorulduğunda Speedcafe'e  şöyle dedi: "Bir şey söylemek için çok erken. Bu genel olarak pilot piyasasındaki duruma bağlı olacak."

"Eğer ekibimizde değişiklikler olursa, büyük olasılıkla Liam lehine karar vereceğiz."

"Ancak bu konuda spekülasyon yapmak için çok erken. Red Bull'da durumun nasıl gelişeceğini bilmiyoruz."

"Lawson'ın buradaki geleceğiyle ilgili kararın bu yıl verileceğin inanıyorum. Fakat o bizim yedek pilotumuz olmaya devam ediyor ve takımda bir boşluk oluşması halinde Liam'ın bir numaralı adayımız olduğu konusunda netiz."

Ancak Red Bull 22 yaşındaki Yeni Zelandalı sürücüye 2025 için herhangi bir fırsat sunmazsa, Lawson diğer seçeneklere bakacak.

Avusturyalı şirketin motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lawson'a bu yıl kendini kanıtlama fırsatı vermek istediklerini söylemişti.

Daniel Ricciardo'nun Yuki Tsunoda'nın gerisinde kalmaya devam etmesi ve yakın gelecekte puan alamaması durumunda Lawson'ın bu yıl gride dönmesi bekleniyor.

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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