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Formula 1 İspanya GP

RB: "Barselona'ya getirdiğimiz güncellemeler bizi yanıltıyor olabilir"

RB CEO'su Peter Bayer, Formula 1 takımının Barselona'da yaptığı yükseltmelerin işe yaradığına dair kanıtları olduğunu, ancak aracın ayar penceresi için takımı 'yanıltıyor' olabileceğini söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

RB, geçtiğimiz hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde VCARB01'e taban, yeni bir arka kanat ve motor kapağı da dahil olmak üzere bir dizi güncelleme getirdi.

Ancak Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo puan kazanmaya devam etmek yerine Q2'ye kalmayı başaramadılar ve sırasıyla 17. ve 18. sıralarda yer aldılar.

Yarışta Ricciardo 15. sırada finiş görürken, Tsunoda araçta sorunlar yaşadığını bildirdikten sonra 19. sıraya geriledi.

Ricciardo, araçta kendini rahat hissettiğini ancak performansının önceki hafta sonlarına kıyasla düşük olmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Takımın CEO'su Bayer'e göre, güncellemelerin işe yaradığına dair kanıtlar var, ancak bu güncellemeler takımı yanlış bir ayar yönüne yönlendirmiş olabilir.

Bayer, ORF'ye verdiği demeçte, "Veriler açıkça güncellemelerin işe yaradığını gösteriyor."

"Ancak, yarış mühendisleri bana durumu şu şekilde açıkladı: Bu güncellemelerin sizi yanıltmış olması mümkün."

"Yani araç için iyi bir ayar penceresi bulduğunuzu düşünüyorsunuz ama aslında aracın ihtiyaç duyduğu yer orası değil."

"Yani bunu analiz etmemiz gerekiyor."

"Bu araçlar bir piramit gibi çalışıyor, yani zirveyi bulmanız gerekiyor. Bu simülasyon modelleri sizi en tepede olduğunuza inandırabilir ama aslında değilsinizdir."

"Glockner'ın tepesinde durduğunuzu düşünmek gibi, ama gerçekte onun yanında duruyorsunuzdur. Bu hafta sonu böyle hissettim." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bayer, RB'nin Red Bull Ring ilk antrenman seansında arka arkaya test yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini, ancak Avusturya'nın bir sprint hafta sonu olması nedeniyle doğru ayar yönünü hızlı bir şekilde bulmak için baskı altında olduklarını söyledi.

Bayer, "Test yapmak bir seçenek, belki araçlardan biri için bunu yapabiliriz."

"Ama ne olduğunu çok hızlı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor çünkü Avusturya bir sprint hafta sonu olacak."

"Bu da aslında ilk antrenman seansında ne yapmak istediğimizi bilmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Şu anda baskı da buna bağlı olarak yüksek. Herkes şimdiden önümüzdeki hafta sonu için var gücüyle çalışıyor." dedi.

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