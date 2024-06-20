RB, Barselona'ya büyük bir güncelleme paketi getirdi

Günlerdir RB'nin yeni bir aero paket üzerinde çalıştığı ve bunu Barselona'daki yarışa getireceği konuşuluyordu.

Bugün itibariyle bu paket görücüye çıktı; Araç yeni bir arka kanat, gövde parçaları ve tabana sahip. Fakat yenilikler bununla sınırlı değil.

Bir mühendise göre yeni araç ön kanat ve kiriş kanat hariç tamamen yenilenmiş durumda.

RB F1 Team VCARB 01 technical detail Fotoğraf: Giorgio Piola

RB teknik direktörü Jody Egginton bu konuda şöyle dedi: "Faenza ve Bicester'da, performansın önemli ölçüde iyileştirilmesini sağlamak için her iki aracın tabanı, arka kanadı ve daha pek çok bölümün yenilenmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldı."

"Cuma günkü antrenman seanslarında mümkün olduğunca çok veri toplayıp, bunları işlemek ve Cumartesi gününe hazırlanmak için yapmamız gereken çok şey var."