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Formula 1 Macaristan GP

RB, 2025'te tamamen farklı bir sürücü kadrosu ile mi yarışacak?

Bu yıl Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile yarışan RB, 2025 sezonunda sürücü kadrosunu tamamen değiştirebilir.

Ezel Tan
Güncel:
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in the drivers parade

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor fakat Yuki Tsunoda'nın kontratı 2025 sonuna kadar uzatılmış durumda.

Buna karşılık Alman Auto Motor und Sport, Tsunoda'nın önümüzdeki sezon RB için yarışmama ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu iddia etti.

Habere göre tüm göstergeler, Tsunoda'nın gelecek yıl Red Bull Racing'e geçeceğini ve burada Sergio Perez'in yerini alarak Max Verstappen'in takım arkadaşı olacağını işaret ediyor.

RB'de Tsunoda'nın koltuğuna, geçen yıl sakatlanan Ricciardo'nun yerine bir dizi yarışa katılan Yeni Zelandalı Liam Lawson geçecek.

Ricciardo'nun geleceği ise daha belirsiz; söylentilere göre Horner, yakın arkadaşı Ricciardo'nun diğer takımlarla yarışması için çaba harcıyor fakat henüz diğer ekiplerden olumlu bir geri dönüş alamadı.

Sauber iddiaları ortaya atılsa da Andrea Seidl'ın Ricciardo ile anlaşmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Eğer Riccardo başka bir yerde kendine yer bulmayı başarırsa, RB'deki yerini Isaac Hadjar alacak.

Fransız sürücü Red Bull genç sürücü programının bir parçası ve şu anda Formula 2'de lider durumda.

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