Ravenol, Aston Martin'le devam edecek

Aston Martin uzun yıllar sonra Formula 1'e takım olarak geri dönüyor ve son haftalarda çok sayıda yeni sponsor açıkladılar.

Bu sponsorlar arasında Peroni Libera, SentinelOne, EPOS, Girard Perregaux ve Replay yer alıyor. Ayrıca geçen yıl Racing Point'in ana sponsoru olan BWT'nin kontratı da daha küçük çaplı bir anlaşmayla uzatıldı.

İngiliz spor otomobil devi şimdi, Alman madeni yağ markası Ravenol ile olan kontratını en az bir yıl daha uzattığını açıkladı.

Ravenol, takımın yağlayıcı tedarikçisi olacak ve şirket logoları hem Sebastian Vettel hem de Lance Stroll'ün AMR21 aracının üzerinde yer alacak.

Ek olarak yarış tulumlarında ve takımın ekipmanlarında yine Ravenol logosuna yer verilecek.

Takımın diğer partnerleri arasında Bombardier ve JCB de yer alıyor.