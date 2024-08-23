Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Ramirez: "Perez, Verstappen'e ayak uyduramadığını kabul etmek yerine sürekli şikayet ediyor"

Eski McLaren koordinatörü Jo Ramírez, Sergio Perez'in araçtan şikayet etmek yerine takım arkadaşı Max Verstappen'i alt edemeyeceğini kabul etmesi gerektiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sprint Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Sprint Qualifying

Perez, Red Bull'daki dördüncü sezonunda ciddi bir baskı altında kaldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra formunda düşüş yaşayarak yedinci sıraya geriledi.

Takımlar Şampiyonası'nda McLaren'ın Red Bull'a yaklaşmasıyla birlikte, Meksikalı pilotun takımdan gönderileceği düşünülüyordu. Ancak Red Bull, pilotunu takımda tutmayı tercih etti.

Ancak Ramírez, Perez'in üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen'e yenildikten sonra Red Bull'da her zaman şikâyet edecek bir şeyler bulmaya çalışacağını düşünüyor.

Ramírez, Verstappen'in 'kendisinin erişemeyeceği bir seviyede' olduğunu açıkça kabul etmenin Perez için utanılacak bir şey olmadığını savunuyor.

Ramírez, Mundo Deportivo'ya şunları söyledi: "Checo zor bir durumda."

"O kötü bir sürücü değil. Aslında ona her zaman aracın mükemmel olduğunu söylemesi gerektiğini anlatıyorum, ama o bunun yerine araçtan, lastiklerden şikayet ediyor."

"'Bakın, Verstappen çok iyi ve ben ona yaklaşamıyorum' demek yerine her zaman bir şeylerden şikayet ediyor."

"Bunu söylemekten korkmamalı çünkü bence Verstappen'in seviyesinde olan çok az pilot var, hatta belki de yoktur."

"Sürüşünü değiştirebilir ama asla Verstappen'i yakalayamaz. Bu noktada 'Tamam, burada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve şampiyonada ikinci oldum' demesi gerekiyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Coronel'den, Verstappen'den daha iyi olduğunu iddia eden Larson'a yanıt: "İkisi yarışırsa, Larson bir köşede ağlar"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"

Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"

Formula 1
Hollanda GP
Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"
Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"

Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"

Formula 1
Hollanda GP
Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"
Hulkenberg: "Yeni ön kanat hakkında hiçbir şey öğrenemedik"

Hulkenberg: "Yeni ön kanat hakkında hiçbir şey öğrenemedik"

Formula 1
Hollanda GP
Hulkenberg: "Yeni ön kanat hakkında hiçbir şey öğrenemedik"

Son Haberler

Hamilton: "Birinci olmasak da ilk beşteyiz"

Hamilton: "Birinci olmasak da ilk beşteyiz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Birinci olmasak da ilk beşteyiz"
Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"

Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Norris: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığına dair bir fikrim yok"
Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"

Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Russell: "Araç kesinlikle beklediğimiz gibi çalışıyor!"
Horner: "Perez'e güveniyoruz"

Horner: "Perez'e güveniyoruz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Horner: "Perez'e güveniyoruz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye