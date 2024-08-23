Ramirez: "Perez, Verstappen'e ayak uyduramadığını kabul etmek yerine sürekli şikayet ediyor"
Eski McLaren koordinatörü Jo Ramírez, Sergio Perez'in araçtan şikayet etmek yerine takım arkadaşı Max Verstappen'i alt edemeyeceğini kabul etmesi gerektiğini söylüyor.
Perez, Red Bull'daki dördüncü sezonunda ciddi bir baskı altında kaldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra formunda düşüş yaşayarak yedinci sıraya geriledi.
Takımlar Şampiyonası'nda McLaren'ın Red Bull'a yaklaşmasıyla birlikte, Meksikalı pilotun takımdan gönderileceği düşünülüyordu. Ancak Red Bull, pilotunu takımda tutmayı tercih etti.
Ancak Ramírez, Perez'in üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen'e yenildikten sonra Red Bull'da her zaman şikâyet edecek bir şeyler bulmaya çalışacağını düşünüyor.
Ramírez, Verstappen'in 'kendisinin erişemeyeceği bir seviyede' olduğunu açıkça kabul etmenin Perez için utanılacak bir şey olmadığını savunuyor.
Ramírez, Mundo Deportivo'ya şunları söyledi: "Checo zor bir durumda."
"O kötü bir sürücü değil. Aslında ona her zaman aracın mükemmel olduğunu söylemesi gerektiğini anlatıyorum, ama o bunun yerine araçtan, lastiklerden şikayet ediyor."
"'Bakın, Verstappen çok iyi ve ben ona yaklaşamıyorum' demek yerine her zaman bir şeylerden şikayet ediyor."
"Bunu söylemekten korkmamalı çünkü bence Verstappen'in seviyesinde olan çok az pilot var, hatta belki de yoktur."
"Sürüşünü değiştirebilir ama asla Verstappen'i yakalayamaz. Bu noktada 'Tamam, burada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve şampiyonada ikinci oldum' demesi gerekiyor."
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