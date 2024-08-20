Ramirez: "Newey bence Ferrari'ye gidecek"
Jo Ramirez, Adrian Newey'nin daha önce Ferrari'ye gitmesini engelleyen bariyerleri aşabileceğini iddia etti.
Amanda and Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren'ın eski yöneticilerinden birisi olan Jo Ramirez, McLaren'de Newey ile birlikte dört yıl boyunca çalışmıştı.
Daha önce kalıcı olarak İtalya'ya taşınma konusundaki isteksizliğinin Newey'nin Ferrari'ye katılmasını engellediğini söyleyen Ramirez, artık durumun değişeceğini düşünüyor.
Ramirez, Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "Newey'nin emekli olacağını sanmıyorum."
“Onu Ferrari'ye katılırken görüyorum, çünkü F1'de başarılı şekilde yaptığınız herhangi bir işi Ferrari'de de yapmak istersiniz."
“Ferrari F1'deki en büyük takım ve fırsatınız varsa neden olmasın? Ayrıca bu parayla ilgili değil, çünkü zaten hayatı boyunca harcayabileceğinden çok daha fazla parası var."
“Buradaki zorluk İtalya'da yaşamak zorunda kalması olabilir çünkü İngiltere'de yaşamayı seviyor."
“Fakat bugün kurallar değişti, uzaktan çalışabilirsiniz ve haftada iki ya da üç gün sizi alıp geri getirecek özel uçağınız olabilir. Adrian bunu yapabilir."
“Onunla bu konuda konuşmadım, ancak Monako GP'si klasik yarışın karşılaştık ve sohbet ettik."
“Devam edecek ama nerede devam edeceğini bilmiyoruz.”
“O, bir yarış aracının hızlı gitmek için neye ihtiyacı olduğunu gerçekten bilen harika bir adam."
“O da Ayrton Senna gibi çok talepkâr biri. Eğer bir şey yapmak istiyorsa, onu yapar."
“Aynı zamanda 'bak, bunu yapabiliriz' dediğinizde sizi dinleyen biri! Adrian her zaman sizi dinler ve eğer öneriniz iyiyse onu kullanır, değilse kullanmaz. En azından dinler."
“O iyi bir adam ve gerçek bir dahi."
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer
Fotoğraf: Motorsport Images
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