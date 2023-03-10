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Ramirez: "F1'i F1 yapan Alonso'nun yaptığı tarzdaki ataklar"

McLaren'ın eski yöneticisi Jo Ramirez, Aston Martin'in ön bölüme katılmasının F1'in keyfini artıracağını söylerken, Fernando Alonso'nun Bahreyn performansını övdü.

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Ramirez: "F1'i F1 yapan Alonso'nun yaptığı tarzdaki ataklar"
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Yeni sezon geçen hafta sonu başladı ve Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışın öne çıkan takımları Red Bull ve Aston Martin'di.

AS gazetesine açıklamalarda bulunan eski McLaren yöneticisi Jo Ramirez, ilk yarıştan çıkardığın ana sonuçlar ve kendisini en çok şaşırtan şey sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette Aston Martin'in kaydettiği ilerleme."

"Böyle bir şey olacağını hissettim çünkü takımın gelişimine büyük kaynaklar yatırdılar, birçok mükemmel mühendisle anlaştılar. Bunun her zaman istenen etkiyi vermediğini biliyoruz ama onlar başardı."

"Testlerde mükemmel bir performans sergilediklerinde bile şüpheler vardı ancak takım gerçekten ileriye doğru büyük bir adım attığını kanıtladı."

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Fernando Alonso harika bir yarış çıkardı ama Lance Stroll de boş durmadı. Aston Martin'in başarısı Formula 1 için taze bir nefes gibi, Üç Büyüklere meydan okuyabilecek bir başka takım olması harika."

Alonso'nun geçişleri sorulduğunda Ramirez, "Geçişler harikaydı, iki olağanüstü pilot arasında harika bir düelloya tanık olduk."

"Fernando Lewis'i geçti, sonrasında yerini kaybetti fakat sonunda onu tekrar geçmeyi başardı ki bu inanılmazdı."

"Bu geçiş gerçekten hoşuma gitti. Formula 1'i heyecan verici hale getiren şeyler bu ataklar." dedi.

Ramirez'e göre Alonso üçüncü şampiyonluğunu alabilir.

"Umarım yapabilir. Aston Martin bu hızla gelişmeye devam eder ve Fernando birkaç yıl daha takımda kalırsa bunu başarabilir. Takım doğru yolda ilerliyor."

"Red Bull, özellikle de Helmut Marko, takımı kendi araçlarını kopyaladığı için eleştiriyor ama Formula 1 uzun zamandır böyle."

"Ayrıca Alonso şu anda harika bir yaşta. Alain Prost kariyerini bitirdiğinde 41 yaşındaydı ve o zaman formunun zirvesindeydi. Buna ben şahittim ve her şeyi gördüm."

"Şimdi aynı şey Alonso'da oluyor. Her zamankinden daha iyi sürüyor. Şu anda tecrübesi yaştan daha önemli."

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