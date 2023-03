Ramirez: "F1'i F1 yapan Alonso'nun yaptığı tarzdaki ataklar"

Yeni sezon geçen hafta sonu başladı ve Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışın öne çıkan takımları Red Bull ve Aston Martin'di.

AS gazetesine açıklamalarda bulunan eski McLaren yöneticisi Jo Ramirez, ilk yarıştan çıkardığın ana sonuçlar ve kendisini en çok şaşırtan şey sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette Aston Martin'in kaydettiği ilerleme."

"Böyle bir şey olacağını hissettim çünkü takımın gelişimine büyük kaynaklar yatırdılar, birçok mükemmel mühendisle anlaştılar. Bunun her zaman istenen etkiyi vermediğini biliyoruz ama onlar başardı."

"Testlerde mükemmel bir performans sergilediklerinde bile şüpheler vardı ancak takım gerçekten ileriye doğru büyük bir adım attığını kanıtladı."

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images