Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Ramirez: "Alonso-Verstappen kadrosu, Senna-Prost'un tekrarı olurdu"

Eski McLaren takım yöneticisi Jo Ramirez'e göre iki alfa sürücüyü yarıştırmak takımın başını ağrıtır.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on stage in the fan forum

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on stage in the fan forum

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso'nun adı son yıllarda sık sık Red Bull koltuğu için anıldı fakat bu iddialar bir türlü gerçeğe dönmedi.

Ayrton Senna ve Alain Prost arasındaki rekabeti yakından deneyimleyen Jo Ramirez'e göre de zaten Max Verstappen-Alonso kadrosunu kurmak pek mantıklı değil.

40 yıl boyunca Formula 1'de görev yapan ve 1983'ten itibaren McLaren'in takım yöneticisi olarak hareket eden Ramirez İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte şöyle dedi: “Bunu yapmazdım çünkü çok zor."

“Senna ve Prost arasındaki durumu tekrarlamak istemezdim. McLaren'da böyle bir deneyim yaşadık."

"İnsanlar şimdi iki kere düşünüyor. Bunu yapmam çünkü bu seviyedeki sporcuların egoları çok büyük ve bu yüzden zor."

“Örneğin Ayrton'un her zaman bir korkusu vardı. Bana 'Alain her zaman en iyi arabaya sahip olacak, çünkü McLaren'da en uzun süredir çalışan o. Her zaman en iyi motora sahip olacak çünkü Honda ile arasındaki bağ çok güçlü' derdi."

“İş öyle bir noktaya geldi ki motorları teslim aldığımızda, 'Bu Grand Prix'de kullanacağımız beş motor bunlar' dedik. Sonrasında bir yarışta Senna'nın baş mekanikeri gelip motoru seçti, diğer yarışta Prost'un baş mekanikeri gelip motoru aldı."

"Mekanikerlerin hangi motorun daha iyi olduğuna dair fikirleri bile yoktu. Motorlar arasında her zaman 5 ya da 8 beygir gibi küçük farklar olabilirdi fakat artık şüphe ya da tartışma yoktu."

"Sonrasında şikayet etmeyi bıraktılar çünkü kayırmacılık olmadığını biliyorlardı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Fin basını, Bottas'ın yerini Mick Schumacher'in almasından endişe ediyor
Sonraki haber Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Alpine: "Kötü bir araçla kimse bir şey yapamaz"

Alpine: "Kötü bir araçla kimse bir şey yapamaz"

Formula 1
Hollanda GP
Alpine: "Kötü bir araçla kimse bir şey yapamaz"
MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu

MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu

MotoGP
Avusturya GP
MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu
Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Son Haberler

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

F1 Formula 1
Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

F1 Formula 1
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

F1 Formula 1
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye