Ramirez: "Alonso-Verstappen kadrosu, Senna-Prost'un tekrarı olurdu"

Fernando Alonso'nun adı son yıllarda sık sık Red Bull koltuğu için anıldı fakat bu iddialar bir türlü gerçeğe dönmedi.

Ayrton Senna ve Alain Prost arasındaki rekabeti yakından deneyimleyen Jo Ramirez'e göre de zaten Max Verstappen-Alonso kadrosunu kurmak pek mantıklı değil.

40 yıl boyunca Formula 1'de görev yapan ve 1983'ten itibaren McLaren'in takım yöneticisi olarak hareket eden Ramirez İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte şöyle dedi: “Bunu yapmazdım çünkü çok zor."

“Senna ve Prost arasındaki durumu tekrarlamak istemezdim. McLaren'da böyle bir deneyim yaşadık."

"İnsanlar şimdi iki kere düşünüyor. Bunu yapmam çünkü bu seviyedeki sporcuların egoları çok büyük ve bu yüzden zor."

“Örneğin Ayrton'un her zaman bir korkusu vardı. Bana 'Alain her zaman en iyi arabaya sahip olacak, çünkü McLaren'da en uzun süredir çalışan o. Her zaman en iyi motora sahip olacak çünkü Honda ile arasındaki bağ çok güçlü' derdi."

“İş öyle bir noktaya geldi ki motorları teslim aldığımızda, 'Bu Grand Prix'de kullanacağımız beş motor bunlar' dedik. Sonrasında bir yarışta Senna'nın baş mekanikeri gelip motoru seçti, diğer yarışta Prost'un baş mekanikeri gelip motoru aldı."

"Mekanikerlerin hangi motorun daha iyi olduğuna dair fikirleri bile yoktu. Motorlar arasında her zaman 5 ya da 8 beygir gibi küçük farklar olabilirdi fakat artık şüphe ya da tartışma yoktu."

"Sonrasında şikayet etmeyi bıraktılar çünkü kayırmacılık olmadığını biliyorlardı.”