Formula 1 Amerika GP
Ralf’ten Meksika GP öncesi değerlendirme: "Red Bull hakkında büyük bir soru işareti var"
Ralf Schumacher, deniz seviyesinden iki kilometre yüksekte yer alan Autódromo Hermanos Rodríguez pistinin güç dengelerinin değişebileceğini belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 19:20
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Liam Fabre
Meksika’daki seyreltik hava şartları, Formula 1 araçlarının hem motor performansını hem de aerodinamik yapısını doğrudan etkiliyor. Takımların Monako seviyesindeki yüksek yere basma gücü paketleriyle piste çıkmasının beklendiği bu zorlu yarış öncesinde, ince havanın getirdiği zorlukları değerlendiren Ralf Schumacher, takım dengelerinin altüst olabileceğini söyledi.
Backstage Boxengasse podcast yayınında konuşan Schumacher, rakım faktörünün motorlar üzerindeki etkisini insan anatomisine benzeterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Kendi nefes almakta zorlandığınız bir ortamda, aynı durum motor için de geçerli olur. Daha az oksijen, daha az yanma ve dolayısıyla daha az güç demektir.”
“Bunun yanı sıra aerodinamik de kritik bir rol oynuyor. Fred Vasseur’ün da şaka yollu söylediği gibi; pilotlar pistte sürekli kaydıkları için araçta bir sorun olduğunu iddia edip şikâyet edecekler. Hatta Fred, bu şikayetleri duymamak için telsizi kapatacaklarını bile söyledi!”
“McLaren’ın yüksek yere basma gücü üretebilmesi ve Mercedes motorunun bu koşullara uyumu sayesinde Meksika’da çok güçlü olmasını bekliyorum. Ferrari de kesinlikle güçlü olacaktır, bu iki takım benim favorim.”
“Ancak Red Bull hakkında büyük bir soru işareti var, o da bu pistte yeterli yere basma gücünü üretip üretemeyecekleri."
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- Motorsport.com Ekibi
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