Ralf’ten çarpıcı iddia: "Mercedes, Verstappen’e kasıtlı olarak kötü bir teklif sundu"

Red Bull'daki takım için karışıklığın ve performans düşüşünün ardından geleceği büyük bir merak konusu olan dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen için Mercedes kapılarının aralandığı konuşuluyordu.

Özellikle geçtiğimiz yıl Toto Wolff'un Hollandalı pilotla çalışma arzusunu açıkça dile getirmesi bu söylentilerin çıkmasında büyük rol oynamıştı.

Mevcut teknolojilerden, kural değişikliklerinden ve hafta sonu formatlarından memnun olmadığını belirterek F1'deki geleceğini sorgulayan Max Verstappen’in, Mercedes'ten resmi bir teklif aldığı iddia edildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, 'Backstage Boxengasse' podcast kanalında şu iddiaları paylaştı: "Şu anda Ferrari'de Max için boş bir koltuk yok.”

“Mercedes tarafındaysa Toto Wolff'un perde arkasında Max'e bir teklif götürdüğünü duydum. Ancak görünüşe göre bu teklif finansal açıdan o kadar kötüymüş ki, zaten bir seçenek bile olamazmış.”

“Şu anda kapalı kapılar ardındaki durumlar böyle."

Sezona güçlü başlayan ve ilk yedi yarışın altısını kazanarak sıralamanın zirvesine yerleşen Mercedes, şu anda şampiyonluk mücadelesi veren Kimi Antonelli ile harika bir dönem geçiriyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ralf Schumacher, Mercedes'in Verstappen'e yaptığı bu "düşük bütçeli" teklifin arkasında Toto Wolff'un çok bilinçli bir stratejisi olduğunu düşünüyor.

Schumacher'e göre Wolff, eğer mevcut grafik böyle devam ederse, geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Antonelli'nin sözleşme şartlarını ve maaşını ciddi şekilde artırmak zorunda kalacağını biliyor.

Ralf Schumacher, teklifin neden kasıtlı olarak düşük tutulduğuna dair fikrini şu sözlerle açıkladı: "Bunun tamamen kasıtlı yapılan bir hamle olduğuna inanıyorum.”

“Daha önce de söylemiştim: Eğer her şey planlandığı gibi gidiyorsa ve elinizde Kimi Antonelli gibi geleceğin büyük bir ismi varsa, Wolff neden yanına bir de dünyanın en pahalı pilotu olan Max Verstappen'i getirsin ki?”

Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

“Öyle bir durumda takımda birbirini yiyen iki pilot olur.”

“Wolff, Nico Rosberg ve Lewis Hamilton döneminde yaşananları çok iyi hatırlıyor ve isteyeceği son şey yine böyle bir kaos ortamı yaratmaktır.”

“Her şeyden öte, Max'i getirmek Kimi'nin gelişimini ve kariyerini riske atmak anlamına gelir. Dolayısıyla bence bu hamle mantıken hiçbir anlam ifade etmiyor."