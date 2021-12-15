Ralf: "Yılın kaybedeni FIA"

Max Verstappen, Pazar günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışın son turunda, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Hamilton, tüm yarış boyunca Hollandalı pilotun önündeydi ancak Nicholas Latifi'nin kazası sonrası piste giren güvenlik aracı sayesinde 11 saniyelik fark kapandı.

Yarış direktörü Michael Masi, Hamilton ve Verstappen arasındaki beş sürücünün, turlarını almasına izin verdi ve Hollandalı pilot, son turda yeni lastiklerle Hamilton'ı geçti.

Yarışın sonundaki tartışmaları kararlar, yaklaşık üç gün geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle Masi'nin başlangıçta tur yiyen pilotların turlarını geri almasına izin vermemesi, sonrasında izin verip, son turda yarışı tekrar başlatması, epey tartışma konusu oldu.

Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Sky Almanya'ya konuşan Ralf Schumacher şöyle dedi: "Bu sezon alınan kararlara baktığınızda yılın kaybedeni FIA gibi görünüyor."

"Bu karmaşa Brezilya'da başladı ve zordu, bu son yarışta durum daha da karmaşık bir hal aldı."

Ralf, Verstappen'le ilgili ise, "Max ve ekibi delicesine heyecan verici bir yarışta gerçekten iyi bir iş çıkardı."

"Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte, adil şekilde kazandılar." dedi.