Formula 1
Ralf: "Wolff, er ya da geç Antonelli'nin Ferrari'ye gidişini izleyecek"
Ralf Schumacher, Mercedes ile dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Antonelli'nin kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Ferrari'de yarışacağına kesin gözüyle bakıyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 3 Kas 2026 13:00
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli, pazar günü Meksika Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alberto Ascari'nin 1953'teki başarısından bu yana Formula 1 dünya şampiyonluğu kazanan ilk İtalyan sürücü oldu.
İtalyan taraftarların, genç sürücüyü en kısa zamanda ülkelerinin takımı Ferrari'de görmek istemesi ise kaçınılmaz olarak görülüyor.
Sky Almanya'ya konuşan Ralf Schumacher, F1-Insider aracılığıyla aktarılan açıklamalarında, Wolff'ün bir noktada Antonelli'nin Ferrari'ye katılacağını kabul etmesi söyledi.
Ralf Schumacher, Antonelli'nin gelecekte Ferrari'ye katılacağına inandığını şu sözlerle ifade etti: "Bu, er ya da geç gerçekleşecek, bu adeta bir zorunluluk Özellikle de Papa bir gün ona Ferrari'de yarışmasını emrederse!"
"Bir noktada Toto Wolff'ün Kimi'nin gitmesine izin vermesi gerektiğini fark edeceğini düşünüyorum."
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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