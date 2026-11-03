Formula 1

Ralf: "Wolff, er ya da geç Antonelli'nin Ferrari'ye gidişini izleyecek"

Ralf Schumacher, Mercedes ile dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Antonelli'nin kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Ferrari'de yarışacağına kesin gözüyle bakıyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 13:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, pazar günü Meksika Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alberto Ascari'nin 1953'teki başarısından bu yana Formula 1 dünya şampiyonluğu kazanan ilk İtalyan sürücü oldu.

İtalyan taraftarların, genç sürücüyü en kısa zamanda ülkelerinin takımı Ferrari'de görmek istemesi ise kaçınılmaz olarak görülüyor.

Sky Almanya'ya konuşan Ralf Schumacher, F1-Insider aracılığıyla aktarılan açıklamalarında, Wolff'ün bir noktada Antonelli'nin Ferrari'ye katılacağını kabul etmesi söyledi.

Ralf Schumacher, Antonelli'nin gelecekte Ferrari'ye katılacağına inandığını şu sözlerle ifade etti: "Bu, er ya da geç gerçekleşecek, bu adeta bir zorunluluk Özellikle de Papa bir gün ona Ferrari'de yarışmasını emrederse!"

"Bir noktada Toto Wolff'ün Kimi'nin gitmesine izin vermesi gerektiğini fark edeceğini düşünüyorum."

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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