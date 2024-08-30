Ralf: "Williams'ın 'sonuçları iyileştirmek isterken Colapinto'yu getirmesi saçmalık"
Ralf Schumacher, Williams'ın Logan Sargeant'ı gönderip yerine Franco Colapinto'yu getirmesini "anlamsız" buluyor.
Franco Colapinto, Williams Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Williams'ın sezon bitmeden Logan Sargent'ı görevden alma kararı çok az kişi için sürpriz oldu.
Asıl şaşırtıcı olan şey, Sargeant'ın yerine Franco Colapinto'nun geçmesiydi çünkü pek çok kişi bu koltuğa "hemen puan kazanabilecek" bir ismin geçeceği görüşündeydi.
Koltuk için iki aday Liam Lawson ve Mick Schumacher'di fakat İngiliz ekip, Mick'le neredeyse hiç ilgilenmeden sadece Lawson'la görüştü.
Oradan yanıt alamayınca da Franco Colapinto ile yarışma kararı aldı.
Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Ralf Schumacher bu kararı anlamsız bulduğunu dile getirdi.
Ralf şöyle dedi: “Takımın kararına saygı duyulabilir, çünkü Colapinto Williams'ın genç sürücü programında yer alıyor."
"Ancak bu kararın saçma olduğunu ve sonuçları iyileştirme açısından mantıklı olmadığını düşünüyorum."
"Bana göre takım ve sürücü için risk çok büyük."
"Williams'ın bu seçimle aldığı risk, Mick Schumacher'i takımı almalarının getireceği riskten çok daha fazla."
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