Ralf: "Williams hissedarları, Capito'ya yeterli süre tanımadı"

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Williams, Dorilton Capital'e satıldığı günden bu yana takım olarak çok büyük bir ilerleme kaydedemedi ve 2022 sezonunu son sırada tamamladı.

Hatta takım, büyük umutlarla başladığı 2022 sezonunda, gridin en yavaş takımıydı ve puan almakta dahi zorluk çekti.

Buna rağmen Williams yönetimi durumdan memnundu çünkü geçen yıla göre gelişim kaydettiklerine inanıyorlardı.

Ancak sezonun bitiminden kısa bir süre sonra takım patronu Jost Capito ile yolların ayrıldığı açıklandı. Aynı zamanda teknik direktör François-Xavier Demaison de görevinden ayrıldı.

Tüm bunlar hissedarların mevcut sonuçlardan memnun olmadığını gösteriyor.

Alman Sky kanalına konuşan Ralf Schumacher, bu konuda Williams yönetiminin aldığı karara katılmıyor.

Ralf, Sky Sport Almanya'ya şöyle dedi: "Jost'un görevden alınması benim için gerçekten sürpriz oldu."

"Sanırım onun yerini halihazırda takım içerisinde çalışan biri alacak."

"Bence ayrılığın nedeni, yatırımcıların takımın gelişiminden duyduğu memnuniyetsizlik olmalı."

"Sadece Capito'nun değil, diğer önemli personelin de ayrılmış olması bunun kanıtı."

"Jost için üzgünüm. Yatırımcıların fazla sabırsız davrandığını düşünüyorum. Bence ona daha fazla zaman vermeleri gerekirdi."

Jost Capito, CEO, Williams Racing, arrives at the circuit Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images