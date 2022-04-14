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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ralf: "Vettel'in yaşadıkları üzücü"

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, zorlu Melbourne yarışının ardından Sebastian Vettel'in yaşadıklarına üzüldüğünü söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ralf: "Vettel'in yaşadıkları üzücü"
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COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ilk iki yarışı kaçıran Sebastian Vettel, 2022 sezonuna Avustralya Grand Prix'siyle başlamıştı.

Fakat Melbourne, zorlu AMR22 aracıyla Vettel için unutulması gereken hafta sonlarından birisiydi. Vettel, ilk antrenman seansının son on dakikalık bölümünde yolda kaldı, ikinci seansı kaçırdı, üçüncü antrenmanda kaza yaptı ve sıralama turlarının son iki dakikasında piste çıkabildi. Yarışı da daha henüz ilk 30 tur geride kalmadan bitti.

Vettel ayrıca scooter ile piste çıktığı için bir de para cezası aldı. Hal böyle olunca kariyerinin en tuhaf ve kötü hafta sonlarından birisini ardında bırakmış oldu.

F1-Insider.com'a konuşan yorumcu ve eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Vettel'in zor hafta sonu hakkında yorumlarda bulundu.

Ralf, "Onun için her şey o kadar kötü gitti ki neredeyse onun için üzülüyorsunuz."

"Şu anda en önemli şey Seb'in hızını ve güvenini tekrar kazanması."

"Yine de burada ve bu özel şartlarda yeniden başlaması onun için kolay değildi." dedi.

Vettel pazar günkü kazaya bu yılki araçtan kaynaklanan deneyim eksikliğinin ve kendi hatasının yol açtığını söyledi.

Vettel, "Araçtan her şeyi çıkarmaya çalıştım fakat biraz fazla zorladım. Sonrasında aracı kaybettim ve toparlama şansım olmadı."

"Bu hafta sonu tüm bu olaylar nedeniyle doğru dürüst aracı süremedim. Ancak durum sonraki yarışlarda daha iyiye gitmeli." dedi.

Mechanics on the grid with the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Mechanics on the grid with the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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